Ovako je Ela Jerković izgledala prije operacija: 'Strašno, Hurem iz Bugarske'

Splitska influencerica Ela Jerković (29) iznenadila je pratitelje novim YouTube videom u kojem je podijelila svoje stare fotografije i snimke prije estetskih zahvata. U videu je otvoreno govorila o promjenama kroz koje je prošla i priznala da nije uvijek bila zadovoljna svojim izgledom te je sve to na šaljiv način komentirala s prijateljima.

"Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom", "Strašno", "Hurem iz Bugarske", samo su neki od duhovitih komentara koje su Ela i njeni prijatelji izmjenjivali gledajući stare fotografije.

Ela je više puta javno priznala da je radila korekcije, naglašavajući da joj je cilj bio osjećati se samopouzdanije i ugodnije u svom tijelu.

Prvu operaciju imala sa 17 godina

Video je izazvao veliku pažnju, a pratitelji su joj se zahvalili na iskrenosti i pozitivnom pristupu.

"Ja vidim na slikama jednu djevojčicu koja je imala sretno i veselo djetinjstvo", "Na svim slikama vidim koliko si bila zahvalno dijete tijekom svog djetinjstva. Svaka slika je posebna na svoj način, kao što si i ti. Bila si i tada lijepa i posebna kao što si i sada. Samo tako nastavi", "Znači, vi ste top, ja sam se ismijala kao nikad", neki su od komentara oduševljenih pratitelja.

Ovo nije prvi put da Ela govori o svojim zahvatima. Poznato je da je operirala grudi i da je nos korigirala nekoliko puta – prvi put sa 17 godina, a zbog nezadovoljstva rezultatom zahvat je kasnije ponovila.

