Ela Jerković ispričala sve detalje burnog prekida s Adrianom: 'Moj najveći gubitak...'

Splitska influencerica Ela Jerković (29) objavila je iskren i emotivan video na svom YouTube kanalu pod naslovom “Moj najveći gubitak… vremena”, u kojem je prvi put otvoreno progovorila o prekidu s bivšim dečkom, također splitskim influencerom Adrianom Petričevićem (25). Par je bio u vezi šest godina, a prekinuli su prije godinu dana. U međuvremenu, Adrian je započeo novu vezu s Anjom, koju Ela i Adrian, kako je otkrila, poznaju još iz osnovne škole.

Video je najavila na Instagramu uz poruku “Neću više šutjeti”. Već na samom početku nazvala je Adriana i stavila razgovor na zvučnik, pitajući ga zašto joj je jednom rekao da vrijedi “samo 70%” kao osoba, jer je prije njega imala dva partnera. Adrian je odgovorio da je promijenio mišljenje, objašnjavajući kako mu to više nije važno jer i njegova sadašnja djevojka ima slična iskustva, a ono što mu je bitno jest kako se ona sada ponaša prema njemu i koliko pažnje dobiva.

Ela je potom detaljno opisala koliko ju je ta izjava povrijedila i koliko je stajala uz Adriana kroz njegove životne padove, uključujući i boravke u zatvoru. Istaknula je kako je, zbog njegovih problematičnih ponašanja, poput vožnje motora bez vozačke, i sama izgubila vozačku dozvolu, koju još uvijek nema.

Najveći naglasak stavila je na to da je Adrian prekid djelomično opravdao obiteljskim razlozima. Ela je objasnila kako ju njegov otac nije volio te ju je krivio za Adrianovo ispisivanje s fakulteta. Također, Adrian tvrdi da dolazi iz stabilne obitelji i bilo mu je teško u potpunosti prihvatiti Eline teže situacije kroz djetinjstvo i mladost u obitelji. Više puta se rasplakala tijekom snimanja, naglasivši kako nema ništa protiv njegove nove djevojke te da ju čak smatra lijepom.

Ela je rekla kako namjerava snimiti još jedan video o prekidu kako bi iznijela do kraja sve što se tijekom godina dogodilo između njih, a da je dovelo do prekida veze.

