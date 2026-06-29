Širi se društvenim mrežama: Ovako je Džejla Ramović nedavno pričala o Jakovu Jozinoviću

Glazbena scena bruji o mogućoj novoj ljubavnoj priči. Glazbenici Džejla Ramović (24) i Jakov Jozinović (20) našli su se u središtu pozornosti nakon što je na njegovom Instagram Storyju nakratko osvanula zajednička snimka s jahte. Iako je objava uklonjena svega nekoliko minuta kasnije, bilo je dovoljno da se društvenim mrežama i medijima počnu širiti nagađanja o njihovoj vezi.

Mnogi smatraju da iskrice između dvoje mladih glazbenika nisu planule preko noći. Podsjetimo, Jakov je nedavno održao čak deset rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru, a na jednom od njih kao posebna gošća nastupila je upravo Džejla. Njihov zajednički nastup izazvao je brojne reakcije publike, koja nije mogla ne primijetiti odličnu kemiju na pozornici.

'Osjetila sam lijepu energiju'

Nakon koncerta Džejla nije skrivala oduševljenje suradnjom te je javno pohvalila kolegu i cijelo iskustvo nastupa. Upravo zato mnogi danas vjeruju da je prijateljstvo preraslo u nešto više, iako se ni Džejla ni Jakov zasad nisu službeno oglasili o sve glasnijim šuškanjima.

''Mi smo osjetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osjećali i nakon koncerta, prije nego što je to otišlo toliko viralno. Lijepa emocija između nas troje je rezultirala tako da se svidi i drugim ljudima'', rekla je pjevačica nedavno, prenosi Kurir.