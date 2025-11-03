Ovako izgleda majka Milice Pavlović: Napustila ju je nakon razvoda od Miličinog oca

U svijetu slavnih, malo je priča koje toliko dirnu publiku kao ona srpske pjevačice Milice Pavlović. Iako danas slovi za jednu od najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda, iza njezina glamuroznog imidža krije se djetinjstvo puno odricanja i boli, piše Mondo.

Milicu Pavlović odgojili su baka Rada i djed Vladimir u selu Gornji Bunibrod pokraj Leskovca. Oni su joj bili i roditelji i najveći oslonac, a pjevačica nikada nije skrivala koliko su joj značili. Često govori o tome da su joj upravo oni usadili vrijednosti koje danas čuva – poštenje, upornost i vjeru da se svaki san može ostvariti ako se za njega dovoljno bori.

Zašto Milica Pavlović ne razgovara s majkom?

Nakon dvije godine provedene kod oca Dragoslava u Švicarskoj, Milica se odlučila vratiti u Gornji Bunibrod kako bi bila uz baku i djeda sve do njihovih posljednjih dana. Taj povratak, rekla je u nekoliko intervjua, bio je jedna od najvažnijih odluka u njezinu životu jer joj je omogućio da osjeti pravu snagu obiteljske povezanosti.

Iako je njezina majka Mirjana nakon razvoda od Miličina oca otišla raditi u Švicarsku, odnos između njih dvije nije opstao. Pjevačica je više puta istaknula da s majkom nije ostala u kontaktu, no mnogi primjećuju da Milica ljepotu duguje upravo njoj – dijele slične crte lica, izražajne oči i prepoznatljiv osmijeh.

Smrt bake i djeda ostavila je veliku prazninu u njezinu srcu, no Milica Pavlović često ističe da upravo zahvaljujući njima danas stoji čvrsto na nogama.

