Ovako izgleda Aleksandra Prijović mjesec dana nakon porođaja: ''Je li ovo moguće, nevjerojatno'

Prije nešto više od mjesec dana, jedna od najpoznatijih pjevačica s ovih prostora, Aleksandra Prijović (29) rodila je kćer Ariju. Iako u posljednje vrijeme izbjegava medije, pjevačica se u ponedjeljak pojavila u javnosti - i to na vjenčanju kolege Uroša Živkovića.

Kako izgleda nakon poroda?

Pjevačica je privukla pažnju čim se pojavila, odabrala je elegantno tamno odijelo koje je istaknulo njezinu novu, besprijekornu liniju, samo nekoliko tjedana nakon porođaja. Na svadbu je stigla u društvu suprugovog polubrata, Viktora Živojinovića, s kojim je pozirala i kratko razgovarala s okupljenima. ''Je li moguće da ovako žena izgleda mjesec dana nakon porođaja? Nevjerojatno, svaka čast, kraljice'', samo su neki od komentara.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Koliko Aleksandra Prijović plaća dadilju?

Podsjetimo, pjevačica je 3. rujna na jednoj privatnoj klinici u Beogradu rodila djevojčicu Ariju. Porod je prošao bez komplikacija, a Aleksandra se brzo oporavila. Ovo je glazbenici drugo dijete; sa suprugom Filipom Živojinovićem (40) već ima 6-godišnjeg sina Aleksandra.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Ranije su se brojni zanimali kako će slavna pjevačica brinuti o djetetu s obzirom na to da joj je svakodnevica ispunjena brojnim obavezama. Ipak, pjevačica će angažirati profesionalnu pomoć.

Kako je naveo Informer ranije, buduća dadilja imat će zadatak brinuti o bebi, ali i o starijem sinu Aleksandru. Za tu odgovornu ulogu nudi se mjesečna plaća od čak 5.000 eura, ali uz visoke zahtjeve - potpuna dostupnost 0-24 i stroga diskrecija.

