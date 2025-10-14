ŠTO KAŽETE? /

Ovako izgleda Aleksandra Prijović mjesec dana nakon porođaja: ''Je li ovo moguće, nevjerojatno'

Ovako izgleda Aleksandra Prijović mjesec dana nakon porođaja: ''Je li ovo moguće, nevjerojatno'
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Na svadbu je stigla u društvu suprugovog polubrata, Viktora Živojinovića, s kojim je pozirala i kratko razgovarala s okupljenima

14.10.2025.
10:29
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prije nešto više od mjesec dana, jedna od najpoznatijih pjevačica s ovih prostora, Aleksandra Prijović (29) rodila je kćer Ariju. Iako u posljednje vrijeme izbjegava medije, pjevačica se u ponedjeljak pojavila u javnosti - i to na vjenčanju kolege Uroša Živkovića.

 

Kako izgleda nakon poroda? 

Pjevačica je privukla pažnju čim se pojavila, odabrala je elegantno tamno odijelo koje je istaknulo njezinu novu, besprijekornu liniju, samo nekoliko tjedana nakon porođaja. Na svadbu je stigla u društvu suprugovog polubrata, Viktora Živojinovića, s kojim je pozirala i kratko razgovarala s okupljenima. ''Je li moguće da ovako žena izgleda mjesec dana nakon porođaja? Nevjerojatno, svaka čast, kraljice'', samo su neki od komentara. 

Ovako izgleda Aleksandra Prijović mjesec dana nakon porođaja: ''Je li ovo moguće, nevjerojatno'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Koliko Aleksandra Prijović plaća dadilju? 

Podsjetimo, pjevačica je 3. rujna na jednoj privatnoj klinici u Beogradu rodila djevojčicu Ariju. Porod je prošao bez komplikacija, a Aleksandra se brzo oporavila. Ovo je glazbenici drugo dijete; sa suprugom Filipom Živojinovićem (40) već ima 6-godišnjeg sina Aleksandra.

Ovako izgleda Aleksandra Prijović mjesec dana nakon porođaja: ''Je li ovo moguće, nevjerojatno'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Ranije su se brojni zanimali kako će slavna pjevačica brinuti o djetetu s obzirom na to da joj je svakodnevica ispunjena brojnim obavezama. Ipak, pjevačica će angažirati profesionalnu pomoć.

Kako je naveo Informer ranije, buduća dadilja imat će zadatak brinuti o bebi, ali i o starijem sinu Aleksandru. Za tu odgovornu ulogu nudi se mjesečna plaća od čak 5.000 eura, ali uz visoke zahtjeve - potpuna dostupnost 0-24 i stroga diskrecija.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

 

Aleksandra PrijovicTrudnoćaKćer
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠTO KAŽETE? /
Ovako izgleda Aleksandra Prijović mjesec dana nakon porođaja: ''Je li ovo moguće, nevjerojatno'