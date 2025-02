Oštar i bez dlake na jeziku: Manje poznate činjenice o Geneu Hackmanu

​Gene Hackman, legendarni američki glumac i dvostruki dobitnik Oscara, preminuo je 26. veljače 2025. u dobi od 95 godina. On i njegova supruga, Betsy Arakawa, pronađeni su mrtvi u svom domu u Santa Feu u Novom Meksiku. Policija je izvijestila da nema znakova nasilne smrti, a istraga je u tijeku.

​Donosimo nekoliko manje poznatih činjenica o pokojnom glumcu:

Odbijen iz glumačke škole zbog lošeg izgleda

Gene Hackman pohađao je Pasadena Playhouse, prestižnu glumačku školu. Dok je bio ondje, njega i njegovog kolegu Dustina Hoffmana, njihovi su kolege studenti proglasili najmanje vjerojatnima za uspjeh. Kako ova procjena nije došla od profesora ili institucije već od samih studenata, Hackmana je to dodatno motiviralo da dokaže suprotno.

Zamalo napustio glumu

Gene je godinama pokušavao uspjeti u glumi, ali su ga odbijanja i financijske poteškoće natjerale da razmisli o odustajanju. No, prekretnica u njegovoj karijeri došla je 1967. godine kada je dobio ulogu u filmu "Bonnie i Clyde". Ta mu je uloga donijela prvu nominaciju za Oscara i uvjerila ga da ipak ostane u industriji.

Nije gledao neke od svojih najpoznatijih filmova?

Iako se često može čuti da Gene Hackman nikada nije pogledao filmove u kojima je glumio, poput "Francuske veze", ne postoje konkretni dokazi koji bi to potvrdili. Ono što je sigurno jest da nije volio gledati vlastite izvedbe i analizu svojih nastupa prepuštao je drugima.

Gene Hackman

Jedan od rijetkih koji je uspio pobjeći od Hollywooda

Hackman se 2004. godine povukao iz svijeta filma i preselio u Novi Meksiko. Umjesto glume, posvetio se pisanju i uživao u mirnom životu daleko od svjetla reflektora. Dok su mnogi glumci često najavljivali povlačenje pa se vraćali na ekran, Hackman je ostao dosljedan svojoj odluci.

Strastveni ljubitelj biciklizma

Hackman je volio biciklizam i često je vozio na velike udaljenosti. Godine 2012., u dobi od 81 godine, doživio je nesreću dok je biciklirao na Floridi. Iako je udaren automobilom, brzo se oporavio i nastavio svoj aktivan način života.

Više puta se sukobio s redateljima

Hackman je bio poznat po snažnom karakteru i ponekad je dolazio u sukobe s redateljima. Tijekom snimanja filma "Nepomirljivi" (1992.), Clint Eastwood morao je smirivati napete situacije na setu, jer je Hackman imao problem s nekim od kolega i načinom na koji se snimanje odvijalo.

Nakon službe u marincima, Hackman je započeo svoju glumačku karijeru kada se pridružio Pasadena Playhouseu. Prvi značajan uspjeh postigao je 1967. godine ulogom u filmu "Bonnie i Clyde".

Odbio je mnoge legendarne uloge

Hackman je tijekom karijere imao priliku glumiti u brojnim kultnim filmovima, ali neke uloge je odbio. Među njima je i film "The Brady Bunch", dok tvrdnje da je odbio uloge u filmovima poput "Ralje", "Let iznad kukavičjeg gnijezda", "Apokalipsa danas" i "Pulp Fiction" nisu potvrđene pouzdanim izvorima.

Napisao nekoliko romana

Nakon što se povukao iz glume, Hackman se posvetio pisanju i objavio nekoliko knjiga. Njegovi romani, poput "Wake of the Perdido Star" i "Justice for None", pokazali su njegov talent i izvan filmskog svijeta.

Završio karijeru ulogom u komediji koju je kritizirao

Posljednji film u kojem je Hackman glumio bio je "Welcome to Mooseport" (2004.). Iako film nije bio veliki hit, njemu je poslužio kao oproštaj od filmske industrije. Nakon toga, povukao se iz javnog života i nikada se nije vratio glumi.

