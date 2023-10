Oprah Winfrey priznala je da razmišljala da nabavi lijek za mršavljenje Ozempic, ali na kraju nije jer je smatrala da je to "lakši izlaz". Milijarderka koja se desetljećima otvoreno bori sa svojom težinom nedavno je raspravljala o kontroverznom lijeku za dijabetes tipa 2 na svojoj panel diskusiji Oprah Daily “The Life You Want Class: The State of Weight”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razgovarala je o aktualnoj krizi pretilosti, koja pogađa 2 milijarde odraslih u svijetu, sa stručnjacima za pretilost dr. Fatimom Cody Stanford i dr. Melanie Jay, psihologinjom dr. Rachel Goldman i Simom Sistani, izvršnom direktoricom tvrtke WeightWatchers.

U jednom trenutku tijekom panela, Winfrey je rekla da ima nekoliko razmišljanja o najnovijem holivudskom trendu mršavljenja: lijeku na recept koji je odobrila Američka Agencija za hranu i lijekove, Ozempic. Lijek, također poznat pod markama kao što su Wegovy i Mounjaro, sastoji se od semaglutida i tirzepatida. Liječnici ga prepisuju kako bi promijenio način na koji mozak reagira na apetit i sitost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Ne bismo li svi jednostavno trebali više prihvaćati tijelo u kojem god obliku ono bilo? To bi trebao biti vaš izbor,” rekla je Winfrey svojim kolegama panelistima. "Čak i kad sam prvi put čula za lijekove za mršavljenje, u isto vrijeme sam prolazila kroz operaciju koljena i pomislila sam, 'Moram ovo učiniti sama jer ako uzmem lijek, to je lak izlaz.'”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski 8-godišnjaci među najgorima po pretilost u EU-u! Istražili smo zašto, pitali i Musić Milanović

Kao netko koga su "sramotili tabloidi svaki tjedan 25 godina" jer "nije imala snage i volje" da radi na svojoj težini, Winfrey je rekla da je demoralizirajuće vidjeti da je to postalo tako popularno, piše Yahoo news. Liječnica Stanford, odgovorila je rekavši da, budući da je "pretilost kronična bolest", ne koristi riječ "snaga volje" kada se radi o putovanjima njezinih pacijenata u mršavljenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Teško je vidjeti da si izopćen na način na koji si bio. Jer ovdje se ne radi o snazi volje. Nisi ti kriva”, objasnila je Winfrey. “Naša tijela tako reguliraju težinu i svatko od nas je drugačiji, svatko od nas je jedinstven, niti jedan nije superioran drugome. Jednostavno smo različiti i djelovanje na te razlike i tretiranje razlika u heterogenosti populacije način je na koji ćemo zapravo napraviti promjene u ovoj bolesti.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkako je otkrila da se oporavila od dvostrukih operacija koljena 2021., Winfrey je ostala nepokolebljiva zagovornica zdravlja i dobrobiti. Tijekom svog predavanja "Život koji želite" usredotočenog na zahvalnost, podijelila je novosti o zdravlju nakon što su riječi jednog gosta o zahvalnosti za svaki organ i svaki ud rezonirale s njom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Operirala sam koljeno u kolovozu, a onda sam imala još jednu operaciju koljena u studenom", prisjetila se tada. “Kad sam došla kući prvi put, doslovno nisam mogla podići nogu. Nisam mogla podići petu s kreveta i zaklela sam se ako ikad budem mogla ustati, hodati uokolo i ponovno se kretati - da ću iskoristiti kretanje, vježbanje."

Nakon operacije primijetila je da je počela redovito vježbati. “Dok sam se rehabilitirala, počela sam planinariti. Svaki dan sam pokušavala više pješačiti i činiti više,” dodala je. “Moje cijenjenje svakog organa i svakog uda eksponencijalno je poraslo.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa