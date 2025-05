Oborila je rekord po broju muškaraca, a sada je uhićena: Fanovi traže njeno oslobođenje

Britanska OnlyFans zvijezda Bonnie Blue (26) ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je objavljena snimka njenog navodnog uhićenja. Ozloglašena pornozvijezda pravog imena Tia Billinger objavila je videozapis u kojem nju i muškarca uz cestu pretražuje trojica policajaca.

Zanimljiva je činjenica da je tri sata prije objave videa Bonniena suparnica Lily Phillips podijelila snimku u kojoj je ubacuju u stražni dio policijskog kombija. Viralnu snimku na službenom profilu porno zvijezde podijelila je njena sestra.

"Kao što ste možda već vidjeli, Tia je uhićena. Još uvijek nemamo jasnu sliku o cijeloj situaciji, ali obavještavat ćemo vas čim doznamo više. Hvala svima na podršci u posljednja 24 sata. Ovo nije nešto što smo željeli da dospije u javnost, ali čini se da Tia više nema pravo na privatnost. S poštovanjem, Tijina sestra", piše uz snimku.

Njeni fanovi počeli su dijeliti oznaku "#FreeBonieBLue", no brojni su izrazili sumnju što se tiče istinitosti cijele situacije. Korisnici društvenih mreža naglasili su da je riječ o marketinškom triku, s obzirom na to da policijski automobil u Bonnienom videozapisu nema identifikacijske brojeve karakteristične za policijska vozila.

"Sam automobil nema nikakve identifikacijske brojeve ni sa strane ni na krovu, koji bi inače pokazivali kojoj je policijskoj postaji vozilo dodijeljeno. To je rekvizit za snimanja, ne pravo policijsko vozilo", napisao je jedan korisnik na X-u. Uz to, objavio je fotografije vrlo sličnog vozila s istom registracijskom oznakom, objasnivši da je riječ o rekvizitu koji je u vlasništvu tvrtke "Police Car Hire UK".

"Sporna Toyota Corolla može se vidjeti u više objava na njihovoj stranici. Specijalizirani su za osiguravanje vozila hitnih službi za potrebe televizijske i filmske industrije", dodao je korisnik.

Podsjetimo, Bonnie tvrdi da je oborila svjetski rekord u broju seksualnih partnera u danu spavajući s 1,057 muškaraca u 12 sati. No, vjerojatno nikad neće moći u potpunosti dokazati da je oborila rekord s obzirom na to da je sporna snimka obrisana s popularne platforme za odrasle. Blue je sporni video navodno snimila u jednoj vili poznatoj po organiziranju ilegalnih seksualnih zabava, no mnogi vjeruju da je priču izmislila kako bi na sebe skrenula pozornost.

