Američka glumica i redateljica Olivia Wilde u intervjuu za Variety opisala je kako su joj uručeni papiri za sudsko ročište vezani uz skrbništvo djece u ime bivšeg partnera Jasona Sudeikisa dok je bila na pozornici i predstavljala novi film. Ona je taj čin prokomentirala kao "zao", piše BBC.

Olivia je dobila dokumente u žutoj omotnici dok je govorila o svom novom trileru "Ne brini draga" na CinemaConu u Las Vegasu u travnju ove godine. Na snimkama se vidi da je izgledala iznenađeno i užasnuto nakon otvaranja omotnice.

"Mrzila sam to što je ta gadost odvratila pažnju od rada toliko ljudi koje sam tamo gore predstavljala. Bilo je stvarno zlobno to pokušati sabotirati. Ali imala sam posao za obaviti. Nije me lako omesti", ispričala je Olivia za Variety.

'To se nije smjelo dogoditi'

"Na bilo kojem drugom radnom mjestu to bi se shvatilo kao napad. Bilo je stvarno uznemirujuće. To se nije smjelo dogoditi. Došlo je do velikog propusta u sustavu osiguranja, što je stvarno zastrašujuće", pojasnila je glumica te je dodala da je taj postupak bivšeg supruga nimalo nije iznenadio.

"Ali, znate, nažalost, to nije bilo nešto što me je potpuno iznenadilo. Mislim, postoji razlog zašto sam prekinula tu vezu."

Podsjetimo, Wilde i Sudeikis, koji su prekinuli vezu 2020. nakon sedmogodišnjih zaruka, imaju sina Otisa i kćer Daisy. Njih dvoje upoznali su se u proljeće 2011. godine na "Saturday Night Live" partyju, a ubrzo nakon toga počeli su svoju romansu.

Olivia je trenutno u vezi s glazbenikom Harryjem Stylesom koji glumi uz nju u filmu "Ne brini draga". U siječnju 2021. godine par je objavio da je u sretnoj vezi.