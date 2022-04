Glumica Olivia Wilde (38) dobila je pravne dokumente od Jasona Sudeikisa usred CinemaCon prezentacije.

Čudna situacija pred auditorijem

Wilde i Sudeikis, koji su prekinuli vezu 2020. nakon sedmogodišnjih zaruka, dijele sina Otisa (8) i kćer Daisy (5). Sudionici CinemaCona u Las Vegasu u utorak su ostali zbunjeni nakon što je Oliviji Wilde uručena omotnica s oznakom "Osobno i povjerljivo" dok je bila na pozornici kako bi razgovarala o svom nadolazećem filmu "Don't Worry Darling".

Većina prisutnih na toj prezentaciji, koju je držala glumica, mislili su da je u omotnici bio neželjeni scenarij, izvori potvrđuju za People da su redateljici i glumici usred predstavljanja dostavljeni pravni dokumenti koji se odnose na njezinu djeca koju ima s bivšim zaručnikom Jasonom Sudeikisom.

Novinar prisutan u publici promatrao je razmjenu, u kojoj je Wilde pitala: "Ovo je za mene?". Nakon što je primijetila da se čini "vrlo tajanstvenim", glumica je rekla da će omotnicu "sada otvoriti jer se čini kao da je to nekakav scenarij". Nakon što je otvorila omotnicu, Wilde je nastavila: "U redu, razumijem. Hvala", zatim je nastavila s prezentacijom.

Među prisutnima su odmah počela nagađanja, a oni u CinemaConu su se pitali je li predaja omotnice na neki način dio prezentacije ili je to zapravo scenarij. Izvor blizak Sudeikisu kaže za People: "Papiri su sastavljeni kako bi se utvrdila nadležnost u vezi s djecom gospođe Wilde i gospodina Sudeikisa", misleći na sina bivšeg para Otisa i kćer Daisy Josephine.

"Gospodin Sudeikis nije imao prethodnu spoznaju o vremenu ili mjestu na kojem bi omotnica trebala biti dostavljena jer bi to ovisilo isključivo o uključenoj tvrtki za pružanje usluga i on nikada ne bi dopustio da joj se uruči na tako neprikladan način", nastavlja izvor .

Incident je potpuno izrežiran?

Odvjetnik za obiteljsko pravo David Glass, koji nije uključen u slučaj ističe da je "vrlo malo vjerojatno" da Sudeikis nije znao nikakve detalje o tome kako će glumici biti uručena omotnica. “Razgovarao sam sa svakim svojim klijentom kako bih dobio informaciju gdje bismo ga mogli uslužiti”, kaže. "Sve te informacije dobivamo od njih. A ako ćete ići do tog ekstrema da to učinite javno, da to učinite na sramotan način, ne mogu vidjeti da klijent ne zna za to", kazao je Glass.

Nakon što je potvrđeno da paket sadrži sudske dokumente, pitanja su se vrtjela oko žene koja je donijela kuvertu i kako je dospjela na događaj CinemaCona i dovoljno blizu pozornice. Mitch Neuhauser, izvršni direktor CinemaCon LLC-a sve je objasnio u izjavi za medije: "Kao organizator konvencije, nikada u povijesti konvencije nismo imali incident da je delegat prišao pozornici koji nije bio ovlašten biti tamo. U svjetlu ovog incidenta, ponovno procjenjujemo naše sigurnosne procedure kako bismo osigurali sigurnost svih naših sudionika." Neuhauser nije mogao komentirati je li žena s omotnicom uhićena.

Podsjetimo, Wilde i Sudeikis upoznali su se u proljeće 2011. na tulumu Saturday Night Live, a ubrzo nakon toga počeli su izlaziti. Zaručili su se 2013., a Otisa su dočekali sljedeće godine. Wilde je rodila Daisy 2016. godine. U rujnu 2020. glumica je počela snimati svoj drugi dugometražni film "Don't Worry Darling", koji režira i u kojem glumi s Harryjem Stylesom. Dva mjeseca kasnije pojavili su se glasine da su Wilde i Sudeikis prekinuli svoju vezu. U siječnju 2021. ona i Styles objavili su svoju romansu u javnosti.