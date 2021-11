Nakon što je bivši suprug Tanje Savić, Dušan Jovančević, nakon niza ponižavajućih izjava na njen račun, otkrio da je pjevačica prije braka s njim imala intiman odnos s Narcisom Musić iz Beča, ta žena se sada oglasila u javnosti, javlja Blic.

Ona je potvrdila da se ljubila i mazila s folk zvijezdom iz Radinaca kod Smedereva prije nego što se udala, ali da nisu imale intiman odnos.

"Bila sam u šoku kada sam vidjela objavu u vašem mediju. Ne mogu vjerovati da je taj čovjek toliko nisko pao da otkriva takve stvari o majci svoje djece i još spominje moje ime. Od tada je prošlo deset godina. Želim reći da to nije bila nikakva lezbijska afera, kao što je on rekao da smo bile gole u krevetu, već samo poljubac i maženje. Ne smatram da je to toliko loše kada se dvije žene poljube", ispričala je Narcisa.

"To je bilo prije nego što se udala. Došla sam prvi put na njen nastup i ona me gledala cijelu večer. Smješkala se dok nisam sjela pored nje. Upoznale smo se, zezale, smijale, sve je bilo normalno, bez nekog pretjeranog zavođenja. Bile smo obje mlade i lude. Ja nisam imala nikada želju da imam nešto sa ženama, ali mislim da ona jeste, u smislu da proba kao skoro svaka druga žena. Mislim da je željela samo da vidjeti kako je to ljubiti se sa ženom", otkrila je je Narcisa.

'Tanja nije lezbijka'

"Nije bilo tih stvari na koje je aludirao njen suprug. Mazile smo se i ljubile se. Nismo bile gole. Nakon te večeri bile smo u kontaktu još nekih godinu dana, i to je bilo sve. Odlazila sam na njene nastupe kada je dolazila u Beč. Tada smo se samo zagrlile, i to je bilo sve. Ona nije lezbijka. Voli muškarce, a samo je htjela jednom probati. Baš sam se potresla kada sam pročitala što je Dušan izjavio", rekla je Narcisa za Kurir.

"Tanja je jedna predivna žena i nije mi jasno zašto se njen suprug tako osvećuje i javno iznosi sve te stvari o njoj. To je vrlo ružno od njega, zapravo odvratno mi je, jer je i ona roditelj. Jednom prilikom kada je ona gostovala u Beču, upoznala sam Dušana. Jako je ljubomoran. Jedva smo se uspjele pozdraviti. Spasla se od njega. Toliko od mene", kazala je Narcisa.

Podsjetimo, Tanja je u navodnoj ljubavnoj vezi s gradonačelnikom Banje Luke Draškom Stanivukovićem od siječnja ove godine kada su uhvaćeni zajedno na Jahorini. Nakon njegove nevjere su nakratko prekinuli, no Tanja mu je dala drugu šansu, pa su sada opet zajedno.