Odnos srpske pjevačice Tanje Savić i njenog supruga Dušana Jovančevića ne prestaje intrigirati javnost. Svako malo isplivaju neke nove pikanterije iz njihovog života, a pjevačica je sama otkrila neke stvari koje su šokirale javnost, piše Objektiv.rs.

"Jednom prilikom mačak je ogrebao našeg mlađeg sina pored usne, a kad ga je Dušan vidio na kameri odmah je rekao da sam ga ja udarila i da ga maltretiram. Sin je rekao: 'Ne, ne, tata, mačak je', ali sutradan je već bilo u novinama da ja maltretiram dijete. Ponekad isto tako i djeca manipuliraju sa mnom, kao što je on nekad, jer uz takve roditelje i oni uče kako da postanu manipulatori", otkrila je u emisiji Premijera.

"To je zbog neznanja, a i tih malih godina, pa oni, ne znajući na čiju stranu bi stali, počnu koristiti to što su im roditelji u svađi jer im se može. Ali pregrmjeli smo i to. Sad smo u mirnoj luci. Jako nam je lijepo. Oni traže da ih ušuškam svaku noć i da ih hranim. Ja im za doručak spremim palentu ili griz, nešto što se može na žlicu pojesti, pa im dajem kao ptičicama. To mi tako ispunjava srce", ispričala je.

"Moć manipulacije koju je Dušan imao nada mnom je takva da se navučeš na nekoga tko nije vrijedan spomena. Ja sam njega voljela kao Boga i bila slijepa pored očiju. Ali kad se probudiš iz tog horora shvatiš kakve si sve prilike propustio, da je život tekao pored tebe zbog osobe koja te nije zaslužila, a kojoj si ti pružila pažnju maksimalno. On je mene okrenuo protiv roditelja", kazala je.

Podsjetimo, Tanja je u ljubavnoj vezi s gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem od siječnja ove godine kada su uhvaćeni zajedno na Jahorini. Nakon njegove nevjere su nakratko prekinuli, no Tanja mu je dala drugu šansu, pa su sada opet zajedno.