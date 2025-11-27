Održan sprovod Ljiljane Jorgovanović, fotografije slamaju srca: 'Vidimo se, mamice'

Regionalna glazbena scena oprostila se od dugogodišnje autorice brojnih hitova. U 66. godini života, 23. studenoga, nakon duge bolesti preminula je Ljiljana Jorgovanović, tekstopiskinja i novinarka čiji su stihovi desetljećima oblikovali karijere najvećih imena na prostoru bivše Jugoslavije.

Kako piše Kurir, danas su se na sprovodu okupili članovi obitelji, prijatelji i dio estradnih suradnika. Tijekom spuštanja lijesa, njezin sin uputio je majci posljednji pozdrav koji je, prema navodima spomenutog medija, potresao prisutne: ''Vidimo se, mamice.''

Dugogodišnja karijera

Ljiljana Jorgovanović je karijeru počela kao novinarka, a potom se posvetila pisanju tekstova. Prije nego što je ušla u svijet folk-glazbe, surađivala je s pop, rock i novovalnim izvođačima.

Njezino ime stoji iza nekih od najpoznatijih pjesama u regiji. Bosanskohercegovački pjevač Zdravko Čolić (74) otpjevao je njezinu baladu ''Noć mi te duguje'', Džej Ramadanovski pjesmu ''Slavija'', a Ana Nikolić (47) hitove ''Romale Romali'', ''Vatra'' i ''Đavo''.

Jorgovanović je bila koautorica teksta pjesme ''Nije ljubav stvar'' srpskog glazbenika Željka Joksimovića (53) s kojom je Srbija 2012. godine nastupila na Eurosongu. Pisala je i njegove pjesme ''Gadura'', ''Olovni vojnik'' i ''Synonym''.

Podsjetimo, smrt Ljiljane Jorgovanović duboko je pogodila njezine suradnike. Milica Pavlović, kojoj je Ljiljana napisala više hitova, oprostila se emotivnom porukom, a od Ljiljane se oprostila i hrvatska pjevačica Severina (53), prisjećajući se perioda u kojem su zajedno radile na albumu ''Zdravo, Marijo''.

Navela je kako ju je Ljiljana upoznavala s Beogradom, vodeći je po svojim omiljenim mjestima.

