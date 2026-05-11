Održan JOAN x GLAS MODE international private gathering

U ekskluzivnom ambijentu Monte Palm Beach Resorta u Tivtu održana je međunarodna gala večer JOAN x GLAS MODE, događaj koji je okupio selektirane uzvanike iz svijeta mode, medija, businessa, hospitality industrije i javnog života regije.

Večer je službeno otvorena predstavljanjem nove JOAN kolekcije dizajnerice Mirjane Sijerković, koju su otvorile Indira Vladić i Laura Gnjatović, dok je tijekom runway segmenta predstavljeno ukupno 18 modela. Kolekcija je donijela spoj suvremene elegancije, ženstvenosti i sofisticiranog luxury izraza po kojem JOAN posljednjih godina postaje sve prepoznatljiviji regionalni modni potpis. Poseban naglasak stavljen je na ručni rad, profinjene siluete i styling koji povezuje modernu estetiku s glamour momentima visoke mode.

Tijekom večeri predstavljena je i posebna suradnja muških odijela koja potpisuje i Josip Grabovac, a upravo jedno od tih odijela nosio je i sam tijekom gala večeri. Kolekciju su tijekom večeri nosile i brojne javne osobe iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, čime je dodatno naglašena regionalna i međunarodna dimenzija događaja.

Poseban trenutak večeri bilo je i predstavljanje nove naslovne stranice međunarodnog GLAS MODE magazina, čime je simbolično obilježen i početak jačeg pozicioniranja magazina na crnogorskom tržištu.

Jedan od emotivno najjačih trenutaka večeri bio je govor Josipa Grabovca, osnivača i glavnog urednika GLAS MODE magazina, koji je pred više od 150 uzvanika održao iskren, direktan i emotivan govor o projektu, životu, radu i procesu stvaranja događaja na kojem je radio više od 40 dana boraveći u Crnoj Gori. Njegov govor publika je nagradila dugotrajnim aplauzom.

Događaj je od samog početka bio zamišljen kao internacionalni private gathering koncept koji spaja image, networking, kredibilitet i međunarodno povezivanje relevantnih osoba i partnera, umjesto klasičnog celebrity ili influencer formata. Među glavnim partnerima događaja nalaze se: Opština Tivat, Turistička organizacija Tivat, Range Rover, VODAVODA, Gorki List, Vinarija Velimirović, Monte Palm Beach Resort, Sophie’s Beauty Line, Optika Vista Luminosa by Optika Zarić i brojni drugi partneri koji su podržali realizaciju projekta.

Atmosferu večeri obilježili su luxury hospitality koncept, pažljivo selektirana produkcija, media wall intervjui, gala večera, umjetnički performansi i networking uzvanika iz više država regije i Europe.

JOAN x GLAS MODE gathering nastavlja se i narednih dana kroz ekskluzivni experience koncept na crnogorskom primorju uz međunarodne medije, urednike iuzvanike.

