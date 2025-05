Daleko od svakodnevnice: Nevena Rendeli oduševila pratitelje s posebne lokacije

Poduzetnica i bivša TV voditeljica Nevena Rendeli Vejzović (43) nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila da je otputovala u Ameriku. Podijelila je predivne prizore iz Kalifornije i otkrila kako provodi slobodno vrijeme.

"1. dan u LA-u i odmah 40 km odvoziti od Manhattan beacha, preko Marine del Rey i Venice beacha do Santa Monice. To može samo luđak koji danas ne može ustati iz kreveta od bolova

Ali ok, bilo je lijepo u jednom smjeru! Preporuka za ovu divnu ulicu u Venicu beachu- Abbot Kinney Blvd, tamo smo skoro cijeli dan proveli, otkrila je Nevena i prikupila brojne pozitivne reakcije.

Osim Los Angelesa otkrila je kako je izgledao njezin put do još jednog kalifornijskog grada. "40 km smo jučer napravile na biciklima, imam upalu svega danas!", napisala je u svojoj objavi prikazujući pješčanu plažu u kalifornijskoj Santa Monici.

Foto: Instagram

Ova poduzetnica često na svom profilu dijeli fotografije s atraktivnih putovanja i posebnih trenutaka iz privatnog života. Jednom prilikom je za Net.hr otkrila da joj putovanja ostaju dugo u sjećanju jer je to intenzivo razdoblje koje provodi zajedno sa svojom obitelji.

Nevena je od 2016. godine u braku s snimateljem Makom Vejzovićem (44), a u braku su dobili troje djece; blizanke Leu i Maru (8) i sina Vitu (6)

