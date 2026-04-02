Od samohrane majke bez novca do pozornice: Ana Bučević otkrila kako je preokrenula svoj život

Poznata hrvatska autorica i motivacijska govornica Ana Bučević Nikolić (48) podijelila je na društvenim mrežama emotivnu priču o vlastitom životnom preokretu, prisjetivši se teških početaka i puta koji ju je doveo do pozornica pred tisućama ljudi.

Od teške svakodnevice do prekretnice

U objavi je otkrila kako je nekoć živjela kao samohrana majka bez novca, tražeći izlaz iz teške situacije. Prisjetila se trenutka kada je gledala dokumentarac Tajna, snimljen prema knjizi Rhonde Byrne (75), u kojem je prvi put čula priču žene koja je, zahvaljujući vjeri u zakon privlačenja, promijenila svoj život. Kako je napisala, ta ju je priča duboko dirnula i rasplakala, ali joj je ujedno dala i nadu. Upravo tada donijela je odluku koja joj je promijenila život.

„Ako možeš ti, mogu i ja“, rečenica je koju je tada izgovorila i koja je, kako tvrdi, označila početak njezine transformacije. Fokus na sadašnji trenutak i promjena uvjerenja postali su temelj njezina osobnog razvoja.

Istaknula je kako se nije opterećivala vremenom niti pitanjem kada će doći do promjene, već je, kako kaže, već tada postala „netko drugi“.

Od gledateljice do govornice na istoj pozornici

Nekoliko godina kasnije dogodio se trenutak koji opisuje kao gotovo nestvaran – dijelila je pozornicu s istom ženom koju je nekada gledala na televiziji. Pred nekoliko tisuća ljudi zajedno su govorile o svojim iskustvima i motivirale publiku.

Dodala je kako joj je fascinantnije od samog događaja spoznaja da ne može odrediti koliko je vremena prošlo od tog prvog susreta preko ekrana do zajedničkog nastupa.

Također, poručila je kako svatko može napraviti iskorak, ako odluči vjerovati u sebe.

„Ako su mogle one, mogu i ja“, zaključila je, pozivajući pratitelje da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom.

