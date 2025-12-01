Od realityja do kobasica: Šime Elez ima svoj štand i poziva sve na Advent

Bivši natjecatelj i zvijezda reality emisije Gospodin Savršeni, Šime Elez (27), otkrio je da na adventskoj kućici u Varaždinu nudi hot-dog sa svojim potpisom - “Sssavršeni by Šime”. “Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam najukusniji (i najveći) hot-dog na varaždinskom Adventu”, napisao je Elez uz objavu fotografija i poziv: “Tko još nije, neka proba, a tko je probao, zna o čemu pričam. Zahvalite mi kasnije.”

Podrška bliskih osoba i znak da posao ide

Među onima kojima se svidio novi Elezov projekt je i pjevačica Maja Šuput — ona je ubrzo „bacila lajk” na objavu. Šime je ranije u razgovoru za Net.hr rekao da im je odnos „jako zdrav”, da se slažu i da cijeni Majinu opuštenost, profesionalizam i karakter.

Sada, kad hot-dog nosi njegovo ime i prepoznat je na Adventu, čini se da Šime zaista pokušava preseliti dio svoje popularnosti iz realitija u poslovni svijet.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od natjecanja do malog biznisa

Šime je prošlog listopada lansirao vlastiti obrt pod nazivom “Na prvu”, a sada, s novom ponudom hrane - hot-dogom na Adventu - njegovo ime dobiva i poslovnu težinu.

