Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'
Otkrili smo kako Gospodin Savršeni provodi svoje dane
Šime Elez (27), javnosti poznat kao jedan od najkarizmatičnijih sudionika realityja Gospodin Savršeni, danas gradi uspješnu karijeru iza kamera. Nedavno je otvorio vlastiti obrt, a između brojnih poslovnih obaveza na relaciji Split – Zagreb, pronašli smo ga raspoloženog za iskren razgovor o poslu, ljubavi i novim projektima.
Otkrio nam je što ga povezuje s Majom Šuput, kako se snašao u poslovnim vodama i što voli raditi u slobodno vrijeme.
Šime nedavno ste otvorili obrt. Kako ide posao? Je li Vam teško pronaći klijente?
Obrt sam otvorio kako bih pojednostavio svoje poslovanje i sve u čemu sam se našao. Klijenata je bilo prije obrta i sad su tu, samo nema više posrednika.
Što biste rekli da Vam trenutno najviše uzima vremena u danu, kad je posao u pitanju?
Transport zato što sam zbog posla dvaput, triput tjedno na relaciji Split-Zagreb.
Kako volite provoditi slobodno vrijeme?
S obzirom na to da mi dosta vremena ode i na posao i vožnju na relaciji koju sam već spomenuo, slobodno vrijeme stvarno pokušam preusmjeriti na odmor i stvari koje me opuštaju, a to je provođenje vremena na otvorenom, s meni dragim osobama, u priči s prijateljima - jednostavno, stvarima koje su za mene punjenje baterija.
Ovog ljeta ste objavljivali radove na kafiću u Central Beach u Splitu. Koja je Vaša uloga u tome?
Kad je o tome riječ, odlučio sam pomoći svojoj ekipi, a s obzirom na to da me i vi povezujete s lokalom, mislim da je to da sam to dobro odradio.
U medijima Vas u zadnje vrijeme povezuju s Majom Šuput, kakav Vam je odnos s njom, kako se slažete i što Vas je na njoj najviše privuklo?
Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super.
Kako biste Vi opisali svoj tip cure?
Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip netko tko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu.
Što Vi i Maja zajedno najviše volite gledati na Voyu?
Na Voyu baš volim pogledati 'Dosje Jarak', to je stvarno super odrađeno. Napeto je. Zanimljive su teme i Andrija je čovjek koji to stvarno digne na višu razinu zbog načina na koji izvještava i vodi emisiju svojom bojom glasa, tonom, svime.
