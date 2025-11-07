FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA NET.HR /

Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'

Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Otkrili smo kako Gospodin Savršeni provodi svoje dane

7.11.2025.
16:14
Gabriela Zrilić
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šime Elez (27), javnosti poznat kao jedan od najkarizmatičnijih sudionika realityja Gospodin Savršeni, danas gradi uspješnu karijeru iza kamera. Nedavno je otvorio vlastiti obrt, a između brojnih poslovnih obaveza na relaciji Split – Zagreb, pronašli smo ga raspoloženog za iskren razgovor o poslu, ljubavi i novim projektima.

Otkrio nam je što ga povezuje s Majom Šuput, kako se snašao u poslovnim vodama i što voli raditi u slobodno vrijeme. 

Šime nedavno ste otvorili obrt. Kako ide posao? Je li Vam teško pronaći klijente?

Obrt sam otvorio kako bih pojednostavio svoje poslovanje i sve u čemu sam se našao. Klijenata je bilo prije obrta i sad su tu, samo nema više posrednika.

Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'
Foto: RTL

Što biste rekli da Vam trenutno najviše uzima vremena u danu, kad je posao u pitanju?

Transport zato što sam zbog posla dvaput, triput tjedno na relaciji Split-Zagreb.

Kako volite provoditi slobodno vrijeme?

S obzirom na to da mi dosta vremena ode i na posao i vožnju na relaciji koju sam već spomenuo, slobodno vrijeme stvarno pokušam preusmjeriti na odmor i stvari koje me opuštaju, a to je provođenje vremena na otvorenom, s meni dragim osobama, u priči s prijateljima - jednostavno, stvarima koje su za mene punjenje baterija.

Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'
Foto: Neva Zganec/pixsell

Ovog ljeta ste objavljivali radove na kafiću u Central Beach u Splitu. Koja je Vaša uloga u tome?

Kad je o tome riječ, odlučio sam pomoći svojoj ekipi, a s obzirom na to da me i vi povezujete s lokalom, mislim da je to da sam to dobro odradio.

Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'
Foto: Neva Zganec/pixsell

U medijima Vas u zadnje vrijeme povezuju s Majom Šuput, kakav Vam je odnos s njom, kako se slažete i što Vas je na njoj najviše privuklo?

Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super.

Kako biste Vi opisali svoj tip cure?

Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip netko tko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu.

Što Vi i Maja zajedno najviše volite gledati na Voyu?

Na Voyu baš volim pogledati 'Dosje Jarak', to je stvarno super odrađeno. Napeto je. Zanimljive su teme i Andrija je čovjek koji to stvarno digne na višu razinu zbog načina na koji izvještava i vodi emisiju svojom bojom glasa, tonom, svime.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna senzacija: Klub Kurilovec, koji igra u četvrtoj ligi, izbacio prvoligaša

Gospodin SavršeniŠime ElezMaja šuput
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA NET.HR /
Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'