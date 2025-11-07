Šime Elez o odnosu s Majom Šuput: 'Naš odnos je jako zdrav i slažemo se'

Šime Elez (27), javnosti poznat kao jedan od najkarizmatičnijih sudionika realityja Gospodin Savršeni, danas gradi uspješnu karijeru iza kamera. Nedavno je otvorio vlastiti obrt, a između brojnih poslovnih obaveza na relaciji Split – Zagreb, pronašli smo ga raspoloženog za iskren razgovor o poslu, ljubavi i novim projektima.

Otkrio nam je što ga povezuje s Majom Šuput, kako se snašao u poslovnim vodama i što voli raditi u slobodno vrijeme.

Šime nedavno ste otvorili obrt. Kako ide posao? Je li Vam teško pronaći klijente?

Obrt sam otvorio kako bih pojednostavio svoje poslovanje i sve u čemu sam se našao. Klijenata je bilo prije obrta i sad su tu, samo nema više posrednika.

Što biste rekli da Vam trenutno najviše uzima vremena u danu, kad je posao u pitanju?

Transport zato što sam zbog posla dvaput, triput tjedno na relaciji Split-Zagreb.

Kako volite provoditi slobodno vrijeme?

S obzirom na to da mi dosta vremena ode i na posao i vožnju na relaciji koju sam već spomenuo, slobodno vrijeme stvarno pokušam preusmjeriti na odmor i stvari koje me opuštaju, a to je provođenje vremena na otvorenom, s meni dragim osobama, u priči s prijateljima - jednostavno, stvarima koje su za mene punjenje baterija.

Ovog ljeta ste objavljivali radove na kafiću u Central Beach u Splitu. Koja je Vaša uloga u tome?

Kad je o tome riječ, odlučio sam pomoći svojoj ekipi, a s obzirom na to da me i vi povezujete s lokalom, mislim da je to da sam to dobro odradio.

U medijima Vas u zadnje vrijeme povezuju s Majom Šuput, kakav Vam je odnos s njom, kako se slažete i što Vas je na njoj najviše privuklo?

Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super.

Kako biste Vi opisali svoj tip cure?

Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip netko tko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu.

Što Vi i Maja zajedno najviše volite gledati na Voyu?

Na Voyu baš volim pogledati 'Dosje Jarak', to je stvarno super odrađeno. Napeto je. Zanimljive su teme i Andrija je čovjek koji to stvarno digne na višu razinu zbog načina na koji izvještava i vodi emisiju svojom bojom glasa, tonom, svime.

