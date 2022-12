HOLIVUDSKI APOLON / Od izgladnjelog mornara preko trbušastog pa do mišićavog Thora: Chris Hemsworth je kralj transformacija i savršenog muškog tijela

Australski glumac, Chris Hemsworth (39), za kojim uzdišu žene diljem svijeta, utjelovio je moćnog i mišićavog Thora, a privatni život čuva kao zmija noge. On je jedan od rijetkih holivudskih glumaca o čijem se privatnom životu ne zna mnogo, ali je po svim objavama i javnim pojavljivanjima jasno da je sretno oženjen za glumicu Elsu Pataky (46), s kojom ima troje djece. Par je svoju vezu ovjekovječio 2010. godine, a očito je da su otkad nerazdvojni. Naime, na društvenim mrežama Chris često zna pokazati kako on i žena zajedno treniraju te mu ona pomaže u pripremama za određene holivudske uloge. No, ovaj najpoznatiji Thor svih vremena, poznat je i po velikim tjelesnim transformacijama. Više o tome pogledajte u listalici...