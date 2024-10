Fanovi u suzama! Pale svijeće ispred hotela nakon tragične smrti Liama Paynea

Obožavatelji One Directiona, jednog od najpopularnijih boy bandova svih vremena, su u šoku. Na društvenim mrežama opraštaju se od Liama Paynea (31) koji je tragično skončao u Buenos Airesu. Mnogi od njih okupili su se i ispred hotela. Pale se svijeće, brojni su u suzama i tješe jedni druge. Payneova smrt potresla je obožavatelje diljem svijeta. Liam Payne bio je britanski pjevač i tekstopisac, najpoznatiji kao član popularnog boy benda One Direction, uz Harry Stylesa, Zayna Malika, Nialla Horana i Louisa Tomlinsona. Nakon što se 2010. godine pridružio One Directionu tijekom audicija za britansko televizijsko natjecanje The X Factor, bend je brzo stekao globalnu popularnost i prodao milijune albuma. Nakon raspada grupe 2016. godine Payne je započeo solo karijeru i objavio nekoliko singlova, uključujući 'Strip That Down', 'Bedroom Floor' i 'For You'