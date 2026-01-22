Objavljene nominacije za Oscara: Sinners ruši rekorde, a Chalamet ispisuje povijest

Američka filmska akademija najavila je velike promjene koje očekuju dodjelu Oscara u nadolazećim godinama, dok su istodobno objavljene i nominacije koje su već sada izazvale burne reakcije javnosti. Uz nove kategorije, rekordne brojeve nominacija i povijesne uspjehe pojedinih glumaca, ovogodišnja utrka za zlatni kipić bit će jedna od najuzbudljivijih posljednjih godina.

Oscari napuštaju televiziju

Američka filmska akademija objavila je da će dodjela Oscara od 2029. godine napustiti televizijsku mrežu ABC i preseliti se na platformu YouTube. Svečanost, crveni tepih i svi popratni programi bit će dostupni besplatno korisnicima diljem svijeta. Akademija ističe da je cilj omogućiti pristup što većem broju gledatelja i približiti Oscare globalnoj publici.

Nove kategorije i dulje ceremonije

Ove godine uvedena je nova kategorija za najbolje postignuće u castingu, a već sljedeće stiže i kategorija za najbolji dizajn kaskaderskih scena. Budući da više neće biti ograničenja televizijskog programa, postavlja se pitanje hoće li ceremonija, koja često traje više od tri sata, ubuduće biti još dulja.

Rekordi za film Sinners

Film “Sinners” ostvario je povijesni uspjeh s čak 16 nominacija, uključujući onu za najbolji film. Glavnu ulogu tumači američki glumac Michael B. Jordan (38), koji je nominiran za najboljeg glumca, dok su britanski glumci Delroy Lindo (73) i Wunmi Mosaku (38) nominirani u sporednim kategorijama. Redatelj Ryan Coogler (39) također je u utrci za Oscara za najbolju režiju.

Povijesni uspjeh Timothéeja Chalameta

Američki glumac Timothée Chalamet (30) ostvario je povijesni uspjeh trećom nominacijom za najboljeg glumca, čime je postao najmlađi muškarac s tri nominacije u toj kategoriji. Nominaciju je dobio za film “Marty Supreme”, za koji je nedavno osvojio i Zlatni globus.

Povratak DiCaprija i iznenađenja

Leonardo DiCaprio (51), američki glumac i oskarovac, šesti je put nominiran za glavnu mušku ulogu, ovoga puta za film “One Battle After Another”. Njegina jedina dosadašnja pobjeda bila je za film “Povratnik”. Među iznenađenjima ističe se potpuni izostanak nominacija za film “Wicked: For Good”, kao i činjenica da glumac Paul Mescal (29) nije ušao u očekivanu kategoriju sporedne muške uloge.

