FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BURNE REAKCIJE /

Objavljene nominacije za Oscara: Sinners ruši rekorde, a Chalamet ispisuje povijest

Objavljene nominacije za Oscara: Sinners ruši rekorde, a Chalamet ispisuje povijest
×
Foto: Rob Latour/shutterstock Editorial/profimedia

Oscari će od 2029. godine biti dostupni besplatno milijardama gledatelja diljem svijeta

22.1.2026.
15:47
Hot.hr
Rob Latour/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka filmska akademija najavila je velike promjene koje očekuju dodjelu Oscara u nadolazećim godinama, dok su istodobno objavljene i nominacije koje su već sada izazvale burne reakcije javnosti. Uz nove kategorije, rekordne brojeve nominacija i povijesne uspjehe pojedinih glumaca, ovogodišnja utrka za zlatni kipić bit će jedna od najuzbudljivijih posljednjih godina.

Oscari napuštaju televiziju

Američka filmska akademija objavila je da će dodjela Oscara od 2029. godine napustiti televizijsku mrežu ABC i preseliti se na platformu YouTube. Svečanost, crveni tepih i svi popratni programi bit će dostupni besplatno korisnicima diljem svijeta. Akademija ističe da je cilj omogućiti pristup što većem broju gledatelja i približiti Oscare globalnoj publici.

Nove kategorije i dulje ceremonije

Ove godine uvedena je nova kategorija za najbolje postignuće u castingu, a već sljedeće stiže i kategorija za najbolji dizajn kaskaderskih scena. Budući da više neće biti ograničenja televizijskog programa, postavlja se pitanje hoće li ceremonija, koja često traje više od tri sata, ubuduće biti još dulja.

Rekordi za film Sinners

Film “Sinners” ostvario je povijesni uspjeh s čak 16 nominacija, uključujući onu za najbolji film. Glavnu ulogu tumači američki glumac Michael B. Jordan (38), koji je nominiran za najboljeg glumca, dok su britanski glumci Delroy Lindo (73) i Wunmi Mosaku (38) nominirani u sporednim kategorijama. Redatelj Ryan Coogler (39) također je u utrci za Oscara za najbolju režiju.

Povijesni uspjeh Timothéeja Chalameta

Američki glumac Timothée Chalamet (30) ostvario je povijesni uspjeh trećom nominacijom za najboljeg glumca, čime je postao najmlađi muškarac s tri nominacije u toj kategoriji. Nominaciju je dobio za film “Marty Supreme”, za koji je nedavno osvojio i Zlatni globus.

Povratak DiCaprija i iznenađenja

Leonardo DiCaprio (51), američki glumac i oskarovac, šesti je put nominiran za glavnu mušku ulogu, ovoga puta za film “One Battle After Another”. Njegina jedina dosadašnja pobjeda bila je za film “Povratnik”. Među iznenađenjima ističe se potpuni izostanak nominacija za film “Wicked: For Good”, kao i činjenica da glumac Paul Mescal (29) nije ušao u očekivanu kategoriju sporedne muške uloge.

POGLEDAJTE VIDEO:Hrvoje Zekanović o drami s Marinom Živkovićem

OskariNominacije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BURNE REAKCIJE /
Objavljene nominacije za Oscara: Sinners ruši rekorde, a Chalamet ispisuje povijest