Objavljena snimka uhićenja pijanog Justina Timberlakea: 'Kao da sam kriminalac'

Američki pjevač, glumac i producent Justin Timberlake (45) u središtu je pozornosti nakon što je objavljena snimka njegova uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola u Hamptonsu u lipnju 2024. godine. Video je objavila policija Sag Harbora, unatoč pokušajima pjevača da spriječi njegovo objavljivanje, tvrdeći da je tada bio u ranjivom stanju.

Što se dogodilo na cesti?

Prema snimci, policija je zaustavila Timberlakea dok je upravljao sivim BMW-om nakon što je navodno prošao kroz znak „stop“ i vozio nesigurno. Tijekom testova prisebnosti djelovao je zbunjeno te je rekao: „Ovo su teški testovi“, a u jednom trenutku i da mu „srce ubrzano kuca“.

Iako je pristao na određene provjere, odbio je alkotest, nakon čega su mu policajci stavili lisice. Na mjesto događaja ubrzo je stigla njegova prijateljica koja je pokušala intervenirati, pozivajući se na njegovu popularnost i hitove poput „SexyBack“, no bez uspjeha.

U snimci iz policijske postaje Timberlake se žalio na postupanje policije. „Popio sam jedan martini i vozio prijatelje kući“, rekao je, dodajući: „Dečki, ponašate se prema meni kao prema kriminalcu.“

U jednom trenutku pokušao je ublažiti situaciju šalom, no snimka otkriva napetu atmosferu tijekom obrade slučaja.

Nagodba i posljedice

Timberlake je bio optužen za vožnju pod utjecajem alkohola i prometne prekršaje, no kasnije je postigao nagodbu s tužiteljstvom. Ozbiljnija optužba je odbačena i preinačena u prometni prekršaj.

Njegov odvjetnik tvrdio je da pjevač nije bio pod utjecajem alkohola, dok je sam Timberlake nakon slučaja poručio kako osuđuje vožnju u pijanom stanju i upozorio druge da ne sjedaju za volan ni nakon jednog pića.

Reakcija supruge Jessice Biel

Američka glumica Jessica Biel, Timberlakeova supruga, navodno je razočarana objavom snimke. Iako mu pruža podršku, izvori tvrde da joj cijela situacija predstavlja stres i da bi radije ostala u prošlosti.

Par je u braku od 2012. godine i imaju dvoje djece, a trenutačno su, prema navodima bliskih izvora, fokusirani na obitelj i budućnost.

