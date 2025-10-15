Objava snahe Halida Bešlića izazvala lavinu emocija: 'Jako nam nedostaješ'

Nakon što je legendarni pjevač Halid Bešlić ispraćen na vječni počinak, na društvenim mrežama oglasila se njegova snaha, Mahira, supruga sina Dine Bešlića.

Na svom Instagramu podijelila je nekoliko emotivnih storyja s komemoracije i pokopa, a posebnu pažnju privukli su videozapisi njezine djece. Halidova unuka održala je dirljiv govor u čast svom voljenom djedu. Na snimkama koje je objavila, vidi se kako unuci s drhtavim glasom govore o svom djedu i prisjećaju se zajedničkih trenutaka.

„Djeda, znaš, djede, znamo mi da si poseban. Mnogo te ljudi voli. Nismo ni bili svjesni koliko ih je. Ja sam glazbeno nadarena – a imam i na koga biti. Ja sam djedov lav. Voljela bih da si još dugo ostao s nama. Jako nam nedostaješ. Znaš, djede, mama nam nije odmah rekla da si nas napustio u utorak... ali mi smo znali. Djede, ti si naša ljubav, naš oslonac i naš štit. Voljeli bismo da si tu. Volimo te“, rekla je Lamija Bešlić pred okupljenima na komemoraciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivni prikazi iz cijele Hrvatske: Okupljeni obožavatelji oprostili se od Halida Bešlića

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izazvala brojne reakcije fanova

Njezine objave izazvale su lavinu emocija među fanovima, a mnogi su istaknuli koliko ih je ganula snimka govora Halidovih unuka, kao i dostojanstvena tuga koju je snaha podijelila sa svima. Iako Mahira inače vodi povučen život daleko od javnosti, poznato je da je već godinama u sretnom braku s Dinom Bešlićem. Zajedno imaju blizance, a obitelj je poznata po čvrstim obiteljskim vrijednostima i međusobnoj povezanosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako se Beč oprašta od Halida Bešlića: 'I zanesen tom ljepotom' ori se Austrijom