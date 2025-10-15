Svi su očekivali da će Halida pokopati u Aleji velikana, ali on je to odbio: Razlog govori sve

Legendarni bosanskohercegovački pjevač, Halid Bešlić, ispraćen je u ponedjeljak, 13. listopada, na sarajevskom groblju Bare, gdje je položeno njegovo tijelo. Na posljednji ispraćaj došlo je, prema podacima sarajevske policije, oko 100.000 ljudi koji su željeli odati počast čovjeku čije su pjesme obilježile generacije. Ipak, ono što je mnoge iznenadilo bila je Halidova želja – da ne počiva u Aleji velikana, već među običnim ljudima.

Odluka da zaobiđe mjesto rezervirano za poznate i zaslužne osobe otkriva koliko je Bešlić i do samog kraja ostao vjeran svojim vrijednostima – skromnosti, jednostavnosti i povezanosti s publikom.

Zašto je izabrao to grobno mjesto?

Radnik na groblju, Rusmir, potvrdio je da je upravo Halid sam izabrao lokaciju svog budućeg groba, piše Stil.

"Halid je bio ovdje i tražio je da, kada dođe vrijeme, bude pokopan ovdje, među običnim ljudima", rekao je.

Rusmir je dodao da ta odluka najbolje govori o pjevačevoj prirodi: "To samo pokazuje koliko je bio skroman. Nije želio da se njegov grob odvoji ili izdvoji, već da ostane u srcu mjesta gdje su ga ljudi voljeli".

Mjesto na kojem je Bešlić sada pokopan nalazi se gotovo u središtu groblja, daleko od Aleje velikana.

Halid je, i za života i nakon smrti, ostao ono što je oduvijek bio – čovjek iz naroda. Njegova posljednja želja da počiva među ljudima koji su ga voljeli zauvijek će ostati svjedočanstvo o njegovoj vezi s publikom koja ga je učinila legendom.

