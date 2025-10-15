Umjetnica iz Mostara prodala portrete Halida Bešlića, a novac ide humanitarnoj udruzi

Umjetnica iz Mostara Elma Jelovac Kosović prodala je dva portreta Halida Bešlića koje je naslikala, a sav prihod – ukupno 1150 eura – odlučila je donirati sarajevskoj humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba. Mnogi su njezin humani čin pohvalili u komentarima na društvenim mrežama.

"Aukcija je završena jučer u 18h. Obje slike su prodane. Najveća ponuda za sliku na Facebooku iznosila je 900 eura, koju je ponudio i kupio Mato Agatić. Na Instagramu je slika prodana za 250 eura. Kupac je izrazio želju da ostane anoniman, a Halidov portret odlučio je pokloniti SOS Dječjem selu u Sarajevu, kojem je Halid bio jedan od glavnih donatora. Želim se još jednom zahvaliti ovim divnim ljudima", napisala je Elma i podijelila portrete Halida Bešlića.

'Zajedno smo uspjeli'

"Sav prikupljeni novac bit će doniran organizaciji @pomozi.ba, koja godinama nesebično pomaže ljudima u potrebi. Zaista možemo biti zahvalni što imamo ovakvu organizaciju u našoj zemlji. Želim se zahvaliti svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos – lajkom, komentarom, dijeljenjem videa... Zajedno smo uspjeli da ova aukcija bude uspješna. Čak i nakon smrti, Halid nastavlja inspirirati ljude da čine dobro. Kada bismo svi dali barem 10% od sebe, onako kako je to Halid činio, svijet bi zaista bio ljepše mjesto", zaključila je Elma.

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada u 72. godini. Komemoracija za pjevača održala se u utorak u Narodnom kazalištu u Sarajevu. Nakon komemoracije, pogrebna ceremonija bila je u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a pjevač je pokopan na gradskom groblju Bare.

