Rubenova objava izazvala kritike: 'Koliko ih imaš na lageru trenutno?'

Belgijski novinar Ruben Van Gucht (37) nedavno je otkrio da je u otvorenom braku s bivšom atletičarkom Blankom Vlašić (41). Vijest je šokirala javnost, a društvene mreže preplavljene su brojnim reakcijama, od podrške do kritika.

Ruben je podijelio fotografiju u prirodi, u kojoj pozira u ležernom izdanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj put", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Među komentarima našle su se kritike na račun njegovog otvorenog odnosa s Blankom.

"Poštovanje institucije braka ili imaš ili nemaš, jedini pravi put, ti ga nemaš", "Koliko ih imaš na lageru trenutno?", pisali su pratitelji na Instagramu.

I dok ga neki osuđuju, drugi ga podržavaju s komentarima poput: "U pravu si, to je tvoj put i tvoj život", "Živi svoj život", "Nije uvijek najlakši put, ali na kraju ćete biti zadovoljni samo svojim putem".

Podsjetimo, Ruben je u emisiji "Het Huis" otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku, a naglasio je kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", izjavio je Ruben u navedenoj emisiji.

Foto: Instagram Novinar Ruben Van Gucht nedavno je za belgijske medije otkrio kako je s Blankom u otvorenom braku. ''To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla'', rekao je Ruben.

U razgovoru je priznao i da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali da nije upoznata s detaljima njegovih odnosa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gotovo pola brakova u Hrvatskoj završi razvodom: Stručnjakinja za muško-ženske odnose objašnjava zašto