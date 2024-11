Ruben Van Gucht i Blanka Vlašić su u otvorenom braku: 'To uzrokuje samo bol'

Suprug hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (40), belgijski novinar Ruben Van Gucht (37), otkrio je detalje svog odnosa s olimpijskom pobjednicom u jednoj emisiji. U razgovoru je priznao da njih dvoje imaju otvoren brak, a naglasio je kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju, prenosi belgijski portal Het Nieuwsblad.

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", izjavio je Ruben.

Foto: Instagram Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht

U razgovoru je priznao i da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali da nije upoznata s detaljima njegovih odnosa.

"To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla", ispričao je Van Gucht.

Čuje se s bivšom

Sportski novinar je također otkrio da i dalje održava redovite kontakte sa svojom bivšom suprugom, Laurence.

"Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja", zaključio je Ruben Van Gucht.

Foto: Screenshot Ruben Van Gucht

Podsjetimo, krajem srpnja Ruben je izazvao veliku pozornost snimivši se u hotelskoj sobi, dok su se u pozadini vidjele ženske noge koje je kasnije pokušao sakriti. Brojni pratitelji na društvenim mrežama pitali su se čije su noge slučajno završile u videu, a neki su nagađali da se radi o preljubu. Ruben je tada šuškanjima stao na kraj i rekao da se radilo o nogama njegove supruge Blanke.

