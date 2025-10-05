Objava koja slama srce: Meri Cetinić prisjetila se prerano preminule kćeri Ivane

Glazbena diva Meri Cetinić (72) u emotivnoj objavi prisjetila se kćeri Ivane. Ivana je preminula 2021. godine nakon teške bolesti, a na njezin rođendan majka joj je odala počast dirljivim riječima na društvenim mrežama.

"Ivana (4.listopada 1976.) Rođendan moje Ivane... naša jubav kraja nima, prilila se je u slap...(mama)", napisala je, a potom je citirala Ivaninu pjesmu Pred zoru iz zbirke sastanak u tajnosti.

Odgajala ju je sama

Meri je Ivanu odgajala kao samohrana majka, bila je sretna što je kći odabrala glazbu kao svoj poziv i što su imale priliku surađivati i često je isticala koliko su povezane i kako se dobro slažu. Majka i kći su prije nekoliko godina izdale i zajednički album.

Foto: Marko Prpic/pixsell

"S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC Split u 44-oj godini. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talenat, humor… Činile su naš život sretnim, prepun ljubavi…'', napisala je Meri u lipnju 2021. godine.

