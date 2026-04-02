Obitelj Chucka Norrisa bijesna: Objavili priopćenje zbog širenja laži o njegovoj smrti

Obitelj legendarnog glumca Chucka Norrisa oglasila se gotovo dva tjedna nakon njegove smrti, upozorivši na niz lažnih informacija koje se šire internetom putem umjetno generiranih videa.

Poznati akcijski junak preminuo je u 86. godini života, a vijest o njegovoj smrti objavljena je idući dan, 20. ožujka.

'Ovo su potpune neistine'

U emotivnoj objavi na njegovom službenom Instagram profilu, članovi obitelji jasno su poručili kako su svjesni sadržaja koji kruži društvenim mrežama, ali i da nema veze s istinom.

"Svjesni smo da se nakon Chuckove smrti šire brojni AI-generirani videi i objave koje sadrže netočne i obmanjujuće informacije o okolnostima njegove smrti, njegovom zdravstvenom stanju i tome tko je bio uz njega", poručili su.

Dodali su kako su takve tvrdnje u potpunosti neistinite, uključujući izmišljene priče o njegovim prijašnjim zdravstvenim problemima i narative o obiteljskim odnosima.

Foto: Instagram screenshot

Apel fanovima: 'Ne dijelite neprovjerene informacije'

Obitelj je uputila i jasan apel javnosti i obožavateljima.

"Molimo vas da ne vjerujete niti dijelite informacije koje ne dolaze izravno od obitelji Norris ili službenih predstavnika", naglasili su.

Objavu su zaključili zahvalom svima koji im pružaju podršku u teškim trenucima.

"Hvala vam na razumijevanju i što nas držite u svojim mislima i molitvama", poručili su.

Foto: © Vince Flores/AFF-USA.COM/PA Images/Profimedia

Posljednji trenuci u krugu obitelji

Podsjetimo, vijest o smrti glumca objavljena je dan nakon njegovog odlaska.

"Slomljenog srca dijelimo vijest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Chucka", stajalo je u priopćenju.

Obitelj je tada otkrila kako je preminuo u miru, okružen najbližima, naglasivši da žele zadržati detalje o okolnostima njegove smrti u privatnosti.

U dirljivoj poruci oproštaja, obitelj je istaknula kako je bio posvećen suprug, brižan otac i djed te srce njihove obitelji.

"Naša srca su slomljena, ali smo zahvalni za život koji je živio i sve nezaboravne trenutke koje smo imali s njim", poručili su.

Smrt Chucka Norrisa potresla je obožavatelje diljem svijeta, a njegova obitelj sada se, uz tugu, suočava i s borbom protiv dezinformacija koje dodatno otežavaju ionako težak period.

