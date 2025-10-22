Novi šok u kraljevskoj obitelji: Sin princeze optužen zbog droge, dilao kokain nasuprot palače?

Sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit (52), Marius Borg Hoiby (28) ponovno se našao u središtu velikog skandala nakon što su u javnost dospjele ozbiljne optužbe o njegovim navodnim vezama s kriminalnim krugovima i trgovinom drogom.

Prema tvrdnjama iz istraživačke knjige norveških novinara Oisteina Monsena i Torgeira Pedersena Krokfjorda, "Hvite striper, sorte får", Marius je navodno bio povezan s nekim od najpoznatijih europskih narkokartela, uključujući švedski Foxtrot i irski Kinahan klan.

Autori knjige tvrde da je uporaba droga, osobito kokaina, bila učestala u njegovom najužem društvenom krugu te da su i sami članovi elite u Oslu bili svjesni toga.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"To je bila javna tajna"

Prema norveškim medijima, krajem ljeta 2023. godine Marius je navodno na glavnoj ulici, nasuprot kraljevske palače, prodavao male količine kokaina. Policijski izvori navode da su njegove veze s poznatim kriminalcima bile "javna tajna", no unatoč svemu — nikada nije službeno optužen.

Kolumnist Jan Bohler postavio je pitanje zašto Marius nije bio kazneno gonjen, iako je javno priznao korištenje droga, a policija je bila upoznata i s njegovim navodnim prodajnim aktivnostima. Prema njegovim riječima, “netko je odlučio pustiti stvar na miru”, čime je, tvrdi, ugrožena sigurnost same kraljevske obitelji.

Autori knjige dodatno kritiziraju norvešku policiju, optužujući je da je zanemarila ozbiljne znakove upozorenja i dopustila da se situacija razvija bez stvarne intervencije. Smatraju da je Marius, još kao tinejdžer, pokazivao znakove problema i ponašanja “na rubu zakona”, ali da mu nitko nije na vrijeme pomogao.

Ovo, međutim, nije prvi put da je sin norveške princeze Mette-Marit upleten u skandale. Ranije su ga pratili pravni problemi, ovisnost o drogama te optužbe za seksualno uznemiravanje i višestruko silovanje. Prema norveškim medijima, nedavno je završio i u programu liječenja ovisnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Više od tisuću protivnika monarhije iskazalo nezadovoljstvo: 'Ovo košta mnogo novca, a ekonomija se raspada'