Novi incident potresao susjedstvo: Ana navodno udarala po vratima i prijetila, Rale zvao policiju

Ana Nikolić (47), srpska pjevačica i jedna od najpoznatijih regionalnih pop zvijezda, i Goran Ratković Rale (58), glazbeni producent i skladatelj, ponovno su u središtu pozornosti zbog nove javne svađe. Njihov odnos, koji godinama slovi kao jedan od najturbulentnijih na estradi, navodno je ponovno eskalirao svega nekoliko dana nakon što su viđeni zajedno i djelovali pomireno.

Iza zajedničkih izlazaka - nova drama

Iako su nedavno snimljeni u opuštenom izdanju tijekom zajedničkog šopinga u Beogradu, prema navodima izvora bliskih paru, situacija iza zatvorenih vrata bila je daleko od mirne. Kako se tvrdi, prošlog vikenda Rale je bio prisiljen zatražiti intervenciju policije zbog ponašanja pjevačice.

Telefonske prepirke i dolazak pred stan

Prema informacijama koje prenosi Mondo.rs, Ana je Raleta najprije navodno uznemiravala telefonskim pozivima, tražeći hitan susret. On je, kako se navodi, susret odbio jer je smatrao da je ona pod utjecajem alkohola te ju je zamolio da dođe idući dan. Umjesto toga, pjevačica je, prema tim tvrdnjama, kasno navečer došla pred njegov stan.

Udarci u vrata i prijetnje

Situacija je, prema iskazima očevidaca, tada izmakla kontroli. Ana je navodno rukama i nogama udarala u vrata, vikala i tražila da joj se vrati novac, što je uznemirilo susjede. U verbalnom sukobu, kako se tvrdi, izrečene su i teške uvrede te prijetnje, zbog čega su stanari pokušali smiriti situaciju.

Zbog eskalacije sukoba, Rale je navodno pozvao policiju kako bi se pjevačica udaljila i kako bi se spriječio daljnji incident. Izvori tvrde da je Ana nakon dolaska nadležnih smirena, a cijeli događaj ostavio je susjede u šoku.

Veza puna sukoba

Odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta već je godinama obilježen čestim prekidima, pomirenjima i javnim prepirkama. Iako su profesionalno iznimno povezani - Rale je autor nekih od Aninih najvećih hitova - čini se da se snažne emocije često pretvaraju u sukobe koje teško kontroliraju.

Niti Ana ni Rale nisu se oglasili, iako su novinari pokušali stupiti u kontakt s njima.

