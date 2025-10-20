Novi gubitak za obitelj Osbourne tri mjeseca nakon Ozzyjeve smrti

Nakon što su se oprostili od legendarnog Ozzyja Osbournea, koji je preminuo prije samo tri mjeseca, članovi njegove obitelji ponovo su suočeni s tugom, ali ovaj put zbog gubitka njihova vjernog psa Elvisa.

Glazbenikova kći Kelly Osbourne (40) podijelila je vijest o smrti njihova voljenog sibirskog haskija.

"Teška srca vam svima javljam da smo ovog tjedna izgubili Elvisa", napisala je Kelly na svom Instagram profilu.

'Hvala ti za ljubav'

Dodala je kako je Elvis bio njezin anđeo čuvar u najtežim trenucima nakon očeve smrti.

"Elvis se nije odvajao od mene otkako je tata preminuo. Pomogao mi je prebroditi najmračniji trenutak u životu. Stalno pokušavam pronaći nešto pozitivno u svemu ovome, a jedino što mi pada na pamet je da ga je možda tata trebao", napisala je.

"Život može biti tako okrutan, ali vam također može dati mnoga blaga. Imali smo veliku sreću što smo imali Elvisa 14 godina. Hvala ti za svu ljubav, Elvis, bio si jedinstven. Volim te, spavaj dobro, slatki prinče, dok se ponovno ne sretnemo!", dodala je.

Ožalošćena je i Sharon Osbourne (73), Ozzyjeva supruga koja se također dirljivim riječima oprostila od svog kućnog ljubimca.

"Ne mogu vjerovati da ovo objavljujem, ali moj dragi Elvis uginuo je ovog tjedna. Pružio mi je 14 dragocjenih godina. Bio je uz mene do samog kraja. Počivaj u miru, moj dragi dječače!", napisala je Sharon.

Podsjetimo, Ozzy Osbourne, britanski kralj rocka, preminuo je u 77. godini života nakon duge bolesti. Iako je poznato da je bolovao od Parkinsonove bolesti, točan uzrok njegove smrti još nije objavljen. Njegov oproštajni koncert u rodnom Birminghamu održan je samo nekoliko tjedana prije nego što je izgubio život.

