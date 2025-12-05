Dom koji miriše na Atelier Rebul!

Blagdansko vrijeme donosi posebnu čaroliju – domovi se ispunjavaju svjetlom, smijehom i mirisima koji stvaraju osjećaj topline i udobnosti. To je vrijeme darivanja, trenutaka provedenih s najmilijima, ali i malih luksuza koje si možemo priuštiti sami. U tim trenucima, mirisi imaju moć potpuno promijeniti atmosferu doma i pretvoriti običan prostor u mjesto opuštanja, elegancije i blagdanskog veselja.

Atelier Rebul ove godine donosi blagdanske setove koji savršeno odgovaraju potrebi za toplinom i profinjenošću u domu. Posebnu pažnju privlači Amber kolekcija, dostupna u obliku svijeće i difuzora, koja prostor ispunjava bogatom i sofisticiranom aromom. Miris se otvara svježim citrusnim notama, prelazi u tople tonove muškatnog oraščića i cimeta te završava profinjenim, puderastim potpisom jantara, sandalovine, vanilije i pačulija. Amber je idealan izbor za sve koji žele stvoriti intimnu, luksuznu atmosferu tijekom blagdana.

Foto: Promo

Za one kojima je u blagdanskom domu važna vesela i topla atmosfera, Apple & Cinnamon svijeća i difuzor pružaju mirisni zagrljaj prosinca. Slatke note crvene jabuke i kruške u kombinaciji s citrusima, cimetom, klinčićem, vanilijom i sandalovinom stvaraju osjećaj domaće udobnosti i veselja. Difuzor nježno širi miris kroz prostor, a svijeća ispunjava dom toplim, ugodnim tonovima, čineći svaki kutak idealnim za opuštanje ili druženje s najbližima.

Foto: Kerem Sanliman

Posebno mjesto ove sezone zauzima i Bereket kolekcija, miris koji simbolizira obilje i pozitivnu energiju. Njegova bogata kompozicija miješa sočne note narančaste jabuke i limuna s toplinom cimeta, dok se u srcu isprepliću klinčić i nježne maline. Završni tonovi pačulija, magnolije i vanilije donose toplinu i osjećaj punine, stvarajući aromu koja unosi optimizam i vibraciju blagostanja u svaki prostor. Bereket svijeća i difuzor savršeni su za one koji žele svojim blagdanskim trenucima dodati dozu simbolike, topline i pozitivne energije.

Foto: Promo

Bezvremenski omiljena Istanbul linija donosi luksuz i raskoš u svaki dom. Inspirirana mirisima istanbulskih bazara začina, kombinira svježinu bergamota s toplim i začinskim notama cimeta, šafrana i klinčića, a cvjetne note jasmina, ljubičice i crne orhideje dodaju zavodljiv i sofisticiran ton. Bazne note jantara, pačulija, vanilije, cedra i ouda ostavljaju dugotrajan trag u prostoru, stvarajući osjećaj glamura i obilja. Istanbul svijeća idealna je za one koji žele dom ispuniti raskošnom i egzotičnom atmosferom, a njezin miris čini je jednako omiljenim odabirom i za božićne darove.

Foto: Kerem Sanliman

Za ljubitelje zemljanih i sofisticiranih nota tu je Hemp Leaves svijeća. Spoj lišća konoplje, tamjana, ouda i drvenih aroma unosi smirujuću, prirodnu notu u prostor. Njena aromatična kombinacija pomaže opuštanju i stvara meditativni ugođaj, a elegantni dizajn čini svijeću i dekorativnim detaljem koji se lako uklapa u svaki dom.

Svijeće i difuzori Atelier Rebul izrađeni su od mješavine biljnog voska i parafina te pamučnog fitilja koji osigurava dugotrajno i čisto gorenje, a svaka aroma stvara nezaboravno iskustvo – od opuštanja i smanjenja stresa do trenutaka kada miris ispuni prostor i kad je svijeća ugašena.

Foto: Promo

Bilo da želite pokloniti luksuz i eleganciju partneru, prijatelju ili poslovnom suradniku, ili sebi priuštiti trenutke uživanja u toplini doma, ovi mirisi stvaraju savršenu blagdansku atmosferu. Od mističnog Amber mirisa, preko veselog Apple & Cinnamon seta i energične Bereket kolekcije, do raskošnog Istanbula i prirodnog Hemp Leaves – Atelier Rebul mirisi pretvaraju prosinac u nezaboravan doživljaj za sva osjetila, a svi navedeni nalaze se u bogatoj kolekciji webshopa Atelier Rebul.