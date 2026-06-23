Dora Šimunec novo je lice RTL-ove prognoze: 'Nisam očekivala da ću završiti pred kamerama'

Meteorologija ju je privukla još u djetinjstvu, kada je tijekom obiteljskog izleta na Zavižan prvi put zavirila u svijet meteoroloških mjerenja i prognoza. Danas, nakon studija geofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i prakse u Državnom hidrometeorološkom zavodu, Dora Šimunec svoje znanje prenosi milijunskom televizijskom auditoriju kao nova RTL-ova meteorologinja.

Iako joj je ovo prvi posao i prvo iskustvo pred kamerama, iza nje stoje godine predanog rada, ljubavi prema atmosferi i želje da složene vremenske procese približi gledateljima na jednostavan i razumljiv način. U razgovoru za Net.hr otkriva kako je izgledao njezin put od studentskih klupa do televizijskog studija, kako se nosi s tremom te što želi postići u svojoj novoj ulozi.

Foto: RTL

Od Krašića, preko Jastrebarskog do RTL-ova studija, kako je izgledao vaš put do uloge voditeljice vremenske prognoze?

Meteorologija me zapravo zanimala još od malih nogu. Smatram da me posebno obilježio obiteljski izlet na Zavižan još 2008. kada nam je dežurni motritelj pokazao koji se sve instrumenti nalaze na meteorološkoj stanici. Tako da mogu reći da su me vremenske pojave oduvijek fascinirale i htjela sam saznati fiziku koja stoji iza njih, a sada bih to voljela približiti i drugima.

Diplomirali ste geofiziku na PMF-u prije samo nekoliko mjeseci. Jeste li tada zamišljali da će vaš prvi posao biti upravo pred televizijskim kamerama?

Iskreno nisam. Znala sam da svakako želim ostati u struci i da me najviše zanimaju analiza i prognoza vremena, ali nisam očekivala da će se vrlo brzo nakon moje diplome pojaviti prilika za posao ispred televizijskih kamera.

Foto: RTL

Mnogi bi očekivali da će netko s vašom strukom završiti u znanstvenom ili istraživačkom radu. Što vas je privuklo meteorologiji i ''komunikaciji'' s gledateljima?

Tijekom studiranja sam shvatila da me osim same analize vremena, privlači i komunikacija znanosti prema drugima. Odnosno, na koji način mogu složene atmosferske procese prevesti u informaciju koja će ostalima biti razumljiva i zanimljiva. Ipak, navela bih da se još uvijek bavim istraživačkim radom jer proširujem istraživanje koje sam radila za diplomski rad.

Tijekom prakse u DHMZ-u upoznali ste operativni rad meteorologa. U kojem trenutku ste shvatili da je vremenska prognoza nešto čime se želite baviti?

Na četvrtoj godini studija shvatila sam da mi je sinoptika najzanimljivija grana meteorologije, zajedno s proučavanjem grmljavinskih oluja, a praksa na DHMZ-u mi je to samo potvrdila.

Foto: RTL

Ovo vam je prvi posao i prvo iskustvo pred kamerama. Kako se osjećate prije prve prognoze na televiziji i što vas je najviše iznenadilo u ovom poslu?

Osjećam se uzbuđeno, ali i pomalo nervozno. Iznenadilo me koliko posla zapravo stoji iza prognoze koja na televiziji traje svega par minuta. Osim toga, bilo mi je zanimljivo vidjeti koliko ljudi je potrebno iza kamere da bi sve teklo glatko.

Kolege ističu da ste se u studiju snašli vrlo prirodno, iako nemate prethodnog televizijskog iskustva. Odakle dolazi ta sigurnost i smirenost pred kamerama?

Iako izgledam sigurno i smireno, rekla bih da svakako osjećam tremu kad stanem pred kamere. Ipak, u smirivanju i savladavanju te treme pomažu mi kolege koji me nastoje opustiti, ali posebno naša fonetičarka Dunja. Također mi pomaže i to što je tim iza kamere pun strpljenja i razumijevanja.

Foto: RTL

Poznati ste po tome da pripremu za prognozu radite dan unaprijed i da ništa ne prepuštate slučaju. Kako izgleda jedan vaš radni dan iza kulisa?

Kao što sam navela ranije, uistinu je puno posla potrebno za izradu vremensku prognoze. Stoga volim doći ranije kako bih u miru sve stigla odraditi na vrijeme, a dan prije pogledam kakva je trenutna sinoptička situacija. Tako dobijem opći dojam vremena i saznam što očekivati u idućim danima. Kad dođem na posao slijedi detaljnije proučavanje izlaza modela, izrada grafika te pisanje teksta.

Na početku ste televizijske karijere, ali već ostavljate dojam osobe koja zna što želi. Gdje vidite sebe za pet godina i što biste voljeli da gledatelji prvo pomisle kada čuju vaše ime?

Za pet godina bih voljela biti iskusnija i sigurnija prognostičarka. Nadam se da ću do tada steći dovoljno iskustva da informacije mogu prenijeti na jasan i zanimljiv način, čak i u zahtjevnijim vremenskim situacijama. A kad bi gledatelji čuli moje ime, voljela bih da prvo pomisle na nekoga tko im na jednostavan i razumljiv način objašnjava vrijeme. Također bih voljela da prepoznaju koliko volim meteorologiju i koliko mi je stalo da je približim ljudima.