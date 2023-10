Matthew Perry ostvario je impresivnu televizijsku karijeru s nizom izvanrednih uloga, uključujući nastupe u serijama poput "Zapadnog krila" i "Studija 60 na Sunset Stripu".

Unatoč tomu, njegova uloga Chandlera Binga u "Prijateljima" ostaje najprepoznatljivija i označava njegovo najveće postignuće.

Glumac, koji je preminuo u dobi od 54 godine, unio je dubinu i ranjivost u svoju ulogu cimera Joeyja Tribbianija (Matt LeBlanc) i nježnog supruga Monice Geller (Courteney Cox).

Tijekom nevjerojatnih 10 godina emitiranja ikonične humoristične serije, Perry je stvorio mnoge nezaboravne trenutke kao Chandler Bing, zajedno sa svojim kolegama Jennifer Aniston, Lisom Kudrow i Davidom Schwimmerom.

Dok svijet oplakuje gubitak ovog talentiranog glumca, prisjećamo se nekoliko nezaboravnih trenutaka iz "Prijatelja" koji će zauvijek ostati urezani u naša sjećanja.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Prijatelji

Epizoda koja je ocjenjena kao jedna od najhumorističnijih u seriji

Obožavatelji su odmah zavoljeli duhovitog Chandlera Binga, no u epizodi "The One With The Blackout" iz prve sezone, Matthew Perry je potvrdio svoj status izvanrednog komičara.

U spomenutoj epizodi, Chandler ostaje zarobljen s jednom od najljepših žena na svijetu, supermodelom Jill Goodacre.

Nakon što je prihvatio ponuđenu žvakaću gumu od Jill, izgovara smiješno: "Žvakaća guma bila bi savršena." Zatim ponavlja istu rečenicu s upitnim tonom i dodaje: "Gadim se sam sebi."

Chandler izjavljuje ljubav prema Monici

Trenutak u kojem je Chandler poljubio Phoebe, a potom priznao svoju ljubav prema Monici.

Nije baš bio fotogeničan!

Monica je željela objaviti njihovu zaručničku fotografiju u novinama, ali Chandlerov iskreni osmijeh otkrio je njegov manjak fotogeničnosti.

Komične grimase na njegovom licu jasno su ukazale na to da je savršen za fizičku komediju, što je kasnije potvrdio svojim nastupom u filmu "The Whole Nine Yards".

Chandler je imao 'problema' sa psima

Phoebe je donijela psa u torbici, a Chandler je morao iskreno priznati da nije ljubitelj pasa jer se u njihovom društvu osjeća nelagodno.

Otkrivanje dugo skrivane romanse

Phoebe je slučajno otkrila tajnu romansu između Chandlera i Monice kad ih je zatekla u strastvenom trenutku.

Chandlerov rastanak od Janice

U posljednjoj sezoni Prijatelja, Monica i Chandler odlučuju napustiti Veliku Jabuku i preseliti u predgrađe.

Igrom slučaja, još jedna osoba je bila zainteresirana za istu kuću, i to baš Chandlerova bivša djevojka Janice.

Dirljiva epizoda prikazala je Chandlerovu nježniju stranu dok se opraštao s Janice.

