Američki glumac David Schwimmer na sceni je od kraja 80-ih godina, no svjetsku slavu stekao je ulogom Rossa Gellera u sitcomu "Prijatelji".

Rođen je u New Yorku, no s obitelji se preselio u Los Angeles te je prvu ulogu ostvario s 10 godina. Srednju školu završio je na Beverly Hillsu, nakon čega se ozbiljnije počeo baviti glumom.

Pojavio se u nekoliko TV serija, a sve dok nije otišao na audiciju za "Prijatelje", karijera mu je stagnirala. Otkako se na malim ekranima pojavio kao paleontolog Ross, njegova je slava počeka rasti. Za tu je ulogu dobio i nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca, a 1996. godine dobio je i prvu glavnu ulogu u filmu.

Prvih nekoliko sezona Ross je bio obožavan jer je bio duhovit, pametan i suosjećajan, no sve se promijenilo nakon epizode u kojoj je prevario Rachel. O tome je li ju prevario ili su stvarno bili "na pauzi" polemike se vode i danas, 26 godina kasnije, no jedno je sigurno – takav potez zauvijek je promijenio način na koji gledatelji doživljavaju Rossa.

Nakon toga scenarističkog obrata Ross je pao u očima mnogih obožavatelja, pa danas istovremeno drži titulu najomraženijeg, ali i najvoljenijeg "prijatelja".

S britanskom umjetnicom Zoe Buckman Schwimmer je vezu započeo 2007. godine, a par se vjenčao tri godine kasnije. Kćer Cleo dobili su 2011., no njihov brak nije potrajao.

Objavili su 2017. godine da se rastaju, no radi kćeri su ostali u dobrim odnosima. Prije nje viđao se s pjevačicom Tinom Barrett, koja se proslavila s grupom S Club 7, a u njegovu je zagrljaju bila i Natalie Imbruglia 1996. godine. Prema pisanju medija, govorilo se i da je bio u vezi s Minnie Driver, no svoju vezu s početka '90-ih godina par nikada nije potvrdio.

David Schwimmer režirao je 10 epizoda "Prijatelja". Jedna od epizoda koju je režirao bila je ona u kojoj ekipa doznaje da je Ross otac Rachelina djeteta.

Neki od najboljih Rossovih trenutaka

Kozmetički incident

Svi pamtimo epizodu u kojoj je Ross predugo ostavio izbjeljujuće trake na zubima, a zubi su mu postali tako bijeli da su doslovo svijetlili u mraku. Zatim je u desetoj sezoni Ross bio impresioniran Monicinim tenom pa je odlučio otići u solarij. Rezultat je bio veći od njegovih očekivanja.

2. Ross saznaje za Monicu i Chandlera

Ross je doveo svog kolegu s posla kući u novi stan. Taman su pričali o tome kako je imao problema s bijesom i kolegi je objašnjavao da je sada sve u redu. Zatim je pogledao kroz prozor i vidio Monicu i Chandlera kako vode ljubav. To ga je opet izbacilo iz takta te je pobjesnio.

3. Kožnate hlače

Kao dio novogodišnje odluke, Ross odluči učiniti nešto što dotad nikad nije učinio. Odlučio je obući kožnate hlače na spoj. No, to baš i nije bila dobra odluka jer su hlače bile jako uske. Jedva ih je obukao na sebe.

4. Ross i Joey odspavali zajedno

Dvojac je zadrijemao zajedno na kauču, no kad su se probudili ostali su u šoku vidjevši jedan drugog. No, toliko su dobro spavali jedan do drugoga da su odlučili ponovo spavati zajedno.

5. Ross i kauč

Ross je kupio novi kauč i odbio platiti dostavu jer je trgovina pokraj njegove zgrade, Rachel i Chandler prisiljeni su mu pomoći u prenošenju kauča, ali to, dakako, nije proteklo po planu.