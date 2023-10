'Kada se sve to počelo događati s Matthewom, bilo je strašno. Svi smo samo bespomoćno stajali sa strane', otkrila je Lisa Kudrow. Iako je i on sam bio svjestan da mu žele pomoći, jednostavno u to vrijeme nije bio spreman ostaviti se svega. Jedino čega se od početka držao bilo je to da nikada neće popiti nijedno piće na setu, no i to se promijenilo jer je često snimao sa strašnim mamurlukom. 'Ne možeš se izliječiti od svega kroz što sam ja prošao preko noći. To je proces koji dugo traje i ide se dan po dan', rekao je Perry i dodao: 'Imao sam puno uspona i padova u svom životu i naučio sam puno od svojih neuspjeha'.