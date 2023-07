Matthew Perry je rekao da mu se život zauvijek promijenio kada je dobio ulogu Chandlera Binga u seriji "Prijatelji". Ovaj lik u seriji je bio lišen svih zavodničkih vještina i žene ga nisu baš voljele, no Matthew je druga priča. Njega je "progonila" Julia Roberts koja je pristala glumiti u jednoj epizodi serije i to uz uvjet - da glumi uz bok Matthewa. Kreatori serije su glumcu natuknuli da se javi Juliji i pošalje joj cvijeće.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia 1. Julia Roberts i Matthew Perry - Dvomjesečna veza Matthew Perryja i Julije Roberts bila je kratka, ali ispunjena romantičnim pismima i to putem faksa. Iako je bio jako zaljubljen, strah da nije dovoljno dobar i da će biti ostavljen, natjerao je glumca da ostavi uspješnu i prekrasnu glumicu

"Morao sam joj se udvarati. Poslao sam joj tri tuceta crvenih ruža, a na čestitku je pisalo: "Jedina stvar koja je uzbudljivija od izgleda da ćeš sudjelovati u seriji jest da ti napokon imam izgovor poslati cvijeće". Njezin odgovor je bio da bi pristala biti u seriji ako joj adekvatno objasnim kvantnu fiziku. Sljedeći dan sam joj poslao rad o dualnosti val-čestica. Ne samo da je pristala biti u epizodi serije već mi je poslala i hrpu peciva", rekao je glumac.

Ljubav preko telefaksa

Par je razmjenjivao poruke svaki dan tri mjeseca prije nego što se glumica pojavila na njegovom pragu. "Ovo je sve bilo prije interneta, prije mobitela. Sve naše poruke su razmjene su obavljene faksom. A bilo ih je na stotine. Tri ili četiri puta dnevno sjedio bih za svojim faksom i gledao kako papir otkriva njezino sljedeće pismo. Nekad sam znao koketirati s nekom privlačnom ženom na zabavi, ali bi prekinuo razgovor i otrčao kući vidjeti je li stigao novi faks. Smješkao sam se kao tinejdžer na prvom spoju. Onda se nešto promijenilo. Počela mi je slati romantične poruke. 'Nazovi me', pisalo je na jednom faksu, a njezin broj telefona bio je na dnu", otkrio je u svojim memoarima "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing" objavljenim u The Timesu.

"Te subote netko mi je pokucao na vrata. Pustio sam je unutra, i figurativno i doslovno. Tako je počela naša veza. Već smo bili par kad smo počeli snimati epizodu serije 'Prijatelji' ", rekao je Matthew. Otkrio je kako je upoznao i Julijinu obitelj, no ostavio ju je dva mjeseca kasnije.

"Izlazak s Julijom Roberts bio je previše za mene. Stalno sam mislio kako će prekinuti sa mnom. Ne mogu opisati izraz zbunjenosti na njezinom licu", kazao je.

