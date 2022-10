Naime, Perry je u memoarima priznao da je na rehabilitaciji bio 15 puta tijekom godina - glumac je postao dobro upućen u alate potrebne za održavanje trijeznosti. "Sada sam prilično zdrav", kaže, prije nego što se našalio: "Moram prestati ići u teretanu, jer ne želim glumiti samo superheroje." Iako ne želi otkriti koliko dugo je trenutno trijezan, on ipak broji svaki dan. "Važno je, ali ako izgubite trijeznost, to ne znači da ste izgubili sve to vrijeme, napredak i znanje", kaže on.