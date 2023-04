Glumac Matthew Perry (53) rekao je u subotu da planira ukloniti ime Keanua Reevesa (58) iz budućih izdanja svojih memoara iz 2022. godine "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" u kojima je detaljno opisana njegova borba s ovisnošću nakon što je nekoliko puta klevetao glumca u knjizi, piše New York Post.

Perry se ispričao kada se pojavio na Festivalu knjige Los Angeles Timesa.

"Rekao sam glupost. Bilo je to užasno zlobno od mene. Izvukao sam njegovo ime jer živimo u istoj ulici. Javno sam mu se ispričao. Sve buduće verzije knjige neće sadržavati njegovo ime. Ako naletim na Keanua, ispričat ću mu se. Bilo je to zaista glupo od mene", rekao je Perry.

Matthew je, naime, Keanua spomenuo u negativnom kontekstu kad se prisjetio kultnih glumaca koji su preminuli zbog drogiranja.

Bio je opsjednut Keanuom?

"Zašto originalni mislioci poput Rivera Phoenixa i Heatha Ledgera umiru, ali Keanu Reeves još uvijek hoda među nama? River je bio prekrasan čovjek iznutra i izvana i previše lijep za ovaj svijet, pokazalo se. Čini se da uvijek stvarno talentirani dečki odlaze", naveo je Perry u knjizi, a Keanua je opet spomenuo u ulomku koji govori o smrti glumca i komičara Chrisa Farleya.

"Probušio sam rupu u zidu svlačionice Jennifer Aniston kad sam saznao. Keanu Reeves hoda među nama", napisao je.

Perry se prvi put ispričao Reevesu u listopadu 2022. godine rekavši da je zapravo veliki obožavatelj glumčevog rada.

"Zapravo sam Keanuov veliki obožavatelj. Samo sam odabrao nasumično ime, moja greška. Ispričavam se. Umjesto toga trebao sam upotrijebiti svoje ime", rekao je tada Perry.

Izvor blizak zvijezdi "Matrixa" otkrio je da je glumac bio zatečen Perryjevim komentarima. On i Reeves nikada se nisu javno posvađali pa su Perryjevi bizarni komentari naveli ljude da nagađanja da je on imao neku čudnu opsjednutost njime.