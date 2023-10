Glumac Matthew Perry, koji se proslavio 1990-ih kao mudri i duhoviti Chandler Bing u hit američkoj televizijskoj komediji "Prijatelji", pronađen je mrtav u 54. godini života u subotu u kući u Los Angelesu, izvijestilo je nekoliko novinskih kuća.

Los Angeles Times i TMZ.com, pozivajući se na neimenovane izvore iz policije, izvijestili su da je Perry pronađen mrtav u hidromasažnoj kadi ili jacuzziju.

NBC News, pozivajući se na neimenovanog glumčevog agenta i na policiju, izvijestio je da je glumac pronađen mrtav od navodnog utapanja u svom domu u četvrti Pacific Palisades u Los Angelesu.

Perry je bio najpoznatiji po svojoj dugogodišnjoj ulozi Binga u iznimno uspješnoj seriji "Prijatelji", koja se prikazivala 10 sezona na NBC-u od 1994. do 2004., u kojoj su glumili Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow.

Prijatelji i kolege Matthewa Perryja reagirali na njegovu smrt: 'Šok i tuga prevladavaju'

Shannen Doherty, Olivia Munn, Justin Trudeau, Valerie Bertinelli, Alyssa Milano, Morgan Fairchild i drugi odali su počast filmskoj i TV zvijezdi nakon njegove smrti od navodnog utapanja u subotu.

Morgan Fairchild, Perryjeva majka na ekranu u Prijateljima, izrazila je svoju tugu viješću, napisavši na X (prije poznatom kao Twitter): "Srce mi je slomljeno zbog prerane smrti mog 'sina', Matthewa Perryja. Gubitak takvog briljantnog glumca je šok. Šaljem ljubav i sućut njegovim prijateljima i obitelji, posebno njegovom tati, Johnu Bennettu Perryju, s kojim sam radio na Flamingo Road & Falcon Crest.

U poruci koju je podijelila na svom Instagram Storyju, Rumer Willis — čiji je otac Bruce Willis glumio u The Whole Nine Yards uz Perryja — napisala je: "Tako sam tužna što čujem da je Matthew Perry preminuo."

Ispričala je: "Kad sam bila dijete i bila na setu dok su on i moj tata trčali cijelih devet i cijelih 10 jardi, on je bio tako ljubazan, zabavan i sladak s mojim sestrama i mnom i mislim da njegova fizička komedija i taj film još uvijek toliko me nasmijava, znam da je imao mnogo izazova u životu i donio je puno radosti ljudima svojom komedijom. Nadam se da može mirno počivati."

Trudeau u šoku

Kanadski premijer Justin Trudeau, jedan od Perryjevih školskih kolega u Ottawi, napisao je na X: "Odlazak Matthewa Perryja je šokantan i tužan. Nikada neću zaboraviti igre u školskom dvorištu koje smo igrali i znam da ljudi diljem svijeta nikad ne idu zaboraviti radost koju im je donio. Hvala za sav smijeh, Matthew. Bio si voljen – i nedostajat ćeš."

Olivia Munn također je izrazila sućut za preminulog glumca u Instagram Story objavi, napisavši: "Borio se s tolikom ovisnošću i bio je dovoljno hrabar da bude otvoren i iskren u vezi s tim. Jako mi je žao njegovoj obitelji i prijateljima koji danas dobivate ovu vijest. Ništa osim srceparajućeg. Počivaj u ljubavi, Matthew Perry."

Shannen Doherty, Perryjeva nekadašnja zvijezda kad se pojavio na Beverly Hillsu 90210 1991., napisala je na Instagramu: "Bili smo banda davno. Svi smo odrasli zajedno na Formosi, na sjeveru i stalno se smijali. Matt, Roger, David , Roxana. Igrali smo se izazova i Matt je morao govoriti smiješne stvari djevojkama u baru. Jednostavno smo se uvijek zabavljali i podržavali jedni druge. Uvijek biste nas našli sve zajedno u separeu kako pričamo na našem vlastitom izmišljenom jeziku. I da, Matt je uvijek imao TAJ smisao za humor."

"Matty je uvijek bio najsmješnija osoba u sobi. I NAJLJUBAZNIJI. Bio je ljubazan", potvrdila je Alyssa Milano na Instagramu.