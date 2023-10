“Ne mogu gledati seriju jer sam bio brutalno mršav i bolest me je jako porazila. Mogao bih pogoditi sezonu po tome kako sam izgledao, i mislim da to nitko drugi ne može, ali ja bih svakako mogao,” rekla je tragično preminula zvijezda. Perry, koji je glumio sarkastičnog Chandlera Binga u kultnom sitcomu, priznao je: "Zato ga ne želim gledati jer to je ono što vidim - to je ono što primjećujem kad ga gledam."