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'Nizozemka' u bikiniju zapalila internet, ne zna se je li stvarna: 'Svejedno mi je je li AI'

'Nizozemka' u bikiniju zapalila internet, ne zna se je li stvarna: 'Svejedno mi je je li AI'
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Foto: Screenshot X Vivian Duval

Fotografija navijačice Vivian Duval nakon velike pobjede Nizozemske pokrenula je lavinu reakcija i žustru raspravu o tome radi li se o stvarnoj djevojci ili samo o profilu koji je stvorila umjetna inteligencija

24.6.2026.
21:25
Hot.hr
Screenshot X Vivian Duval
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Nizozemska nogometna reprezentacija sjajno je otvorila Svjetsko prvenstvo, a nakon pobjede protiv Švedske od 5:1 produžili su svoj nevjerojatan niz bez poraza na svjetskim prvenstvima koji traje još od 2010. godine. Ipak, uz sjajnu igru na terenu, pažnju javnosti privukla je i jedna navijačica s tribina čija je fotografija preko noći postala viralni hit te pokrenula lavinu sumnji o njezinom identitetu.

Djevojka koja na društvenoj mreži X koristi ime Vivian Duval pozirala je u narančastom bikiniju i nakon trijumfa upitala svoje pratitelje što da odjene za iduću utakmicu, bikini ili dres. Objava je odmah izazvala podijeljene reakcije. Dok su je jedni obasipali komplimentima i duhovitim modnim savjetima, drugi su brzo primijetili da s fotografijom nešto nije u redu.

Virtualna ljepotica ili stvarna osoba?

U komentarima se razvila žustra rasprava u kojoj su mnogi korisnici izrazili sumnju da Vivian Duval uopće ne postoji, već da je riječ o profilu iza kojeg stoji umjetna inteligencija. Dok dio publike kritizira pojavu lažnih profila na mrežama, drugima to nimalo ne smeta dok god fotografije izgledaju atraktivno. Komentari su uključivali poruke poput: "Mrzim ove AI likove koji stvaraju ovakve slike", kao i: "Iskreno, svejedno mi je je li AI ili nije. Svaka čast, izgleda odlično."

Analiza profila pokazuje jasne znakove da se radi o virtualnoj influencerici. Njezine fotografije imaju prenaglašeno savršenu estetiku bez ikakvih prirodnih nesavršenosti, a pozadine izgledaju generički i umjetno, bez stvarnih detalja s nogometnih stadiona. Iako se bez video potvrde ništa ne može tvrditi sa stopostotnom sigurnošću, sve upućuje na to da je ova atraktivna navijačica zapravo samo proizvod moderne tehnologije.

Umjetna InteligencijaSvjetsko Prvenstvo 2026.NavijačicaSp 2026
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