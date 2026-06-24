'Nizozemka' u bikiniju zapalila internet, ne zna se je li stvarna: 'Svejedno mi je je li AI'

Nizozemska nogometna reprezentacija sjajno je otvorila Svjetsko prvenstvo, a nakon pobjede protiv Švedske od 5:1 produžili su svoj nevjerojatan niz bez poraza na svjetskim prvenstvima koji traje još od 2010. godine. Ipak, uz sjajnu igru na terenu, pažnju javnosti privukla je i jedna navijačica s tribina čija je fotografija preko noći postala viralni hit te pokrenula lavinu sumnji o njezinom identitetu.

What should I wear for the next match.....bikini or jersey? 🇳🇱 🧡 pic.twitter.com/7Yvkau5U54 — Vivian Duval (@ItsVivianDuv) June 22, 2026

Djevojka koja na društvenoj mreži X koristi ime Vivian Duval pozirala je u narančastom bikiniju i nakon trijumfa upitala svoje pratitelje što da odjene za iduću utakmicu, bikini ili dres. Objava je odmah izazvala podijeljene reakcije. Dok su je jedni obasipali komplimentima i duhovitim modnim savjetima, drugi su brzo primijetili da s fotografijom nešto nije u redu.

Virtualna ljepotica ili stvarna osoba?

U komentarima se razvila žustra rasprava u kojoj su mnogi korisnici izrazili sumnju da Vivian Duval uopće ne postoji, već da je riječ o profilu iza kojeg stoji umjetna inteligencija. Dok dio publike kritizira pojavu lažnih profila na mrežama, drugima to nimalo ne smeta dok god fotografije izgledaju atraktivno. Komentari su uključivali poruke poput: "Mrzim ove AI likove koji stvaraju ovakve slike", kao i: "Iskreno, svejedno mi je je li AI ili nije. Svaka čast, izgleda odlično."

Analiza profila pokazuje jasne znakove da se radi o virtualnoj influencerici. Njezine fotografije imaju prenaglašeno savršenu estetiku bez ikakvih prirodnih nesavršenosti, a pozadine izgledaju generički i umjetno, bez stvarnih detalja s nogometnih stadiona. Iako se bez video potvrde ništa ne može tvrditi sa stopostotnom sigurnošću, sve upućuje na to da je ova atraktivna navijačica zapravo samo proizvod moderne tehnologije.