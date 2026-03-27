Nives Celzijus zavapila na Instagramu: 'Strah me izaći'

Stravični prizori jutros su probudili stanovnike Zagreb, barem one koji su uspjeli barem nakratko zaspati unatoč zastrašujućim naletima olujnog vjetra koji je tutnjao kroz grad. Snažni udari ostavili su vidljive posljedice u mnogim kvartovima, a u jednom takvom živi i poznata pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus.

Nives se već od ranih jutarnjih sati oglašavala na društvenim mrežama dijeleći s pratiteljima kroz kakve probleme prolazi.

U jednom od videa otkrila je da joj je stan pretrpio štetu. Naime, kiša je kroz staklemne stijene ušla u stan te je parket bio poplavljen. Vidno iscrpljena, Nives je snimila kako je pokušavala sanirati nastalu situaciju.

“Bavim se poplavljenim parketima”, kratko je komentirala dok je dokumentirala štetu.

Unatoč svemu, morala je napustiti stan, što joj nije bilo nimalo ugodno. Prilikom izlaska iz zgrade priznala je: “Strah me izaći."

Olujni vjetar tako nije donio samo materijalnu štetu, već i nemir među građanima, koji su jutro započeli suočeni s posljedicama jedne od snažnijih vremenskih nepogoda u posljednje vrijeme.

O snažnom olujnom vjetru na Instagramu se oglasila i influencerica Tina Sakar Vukić koja je podijelila što je vjetar učinio njezinom dvorištu: teški drveni vrtni namještaj je isprevrnut i razbacan po terasi, velika vreća za boks nasilno se njiše, a srušeni dijelovi ograde i polomljene tegle svjedoče o silini oluje koja je pogodila glavni grad.

