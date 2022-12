Nives Celzijus poznata je po svojim provokativnim fotografijama, a posljednjom koju je objavila na Instagramu zapalila je svojih 450.000 pratitelja.

'Za bolji početak dana'

Nives je pozirala potpuno gola u kadi sa šalicom kave u ruci te je uz fotku poručila: "Espreso, najvažniji obrok u danu."

Za četiri sata Nives je skupila gotovo 10.000 lajkova na ovu zavodljivu fotografiju na kojoj se osim oblina, može vidjeti i njezina tetovaža maslinove grančice.

"Najbolja si, Nives", "Ajme, majko sveta, koja vrućina", "Za bolji početak dana", "Ima i mjesta u kadi još", "Wow, savršena", neki su od brojnih komentara koje je dobila ispod fotke.

Inače, Nives je posljednjih dana vjerno bodrila Vatrene u seksi navijačkim izdanjima, a prije utakmice Hrvatske i Argentine dala je i jedno neočekivano obećanje.

"Nego, dajte neko zanimljivo obećanje, što ćete učiniti ako postanemo svjetski prvaci? Evo, ja idem u celibat na još godinu dana!" poručila je tada na Instagramu, no s obzirom na to da Hrvatska nije dospjela do finala, ipak ga neće morati ostvariti.