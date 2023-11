Gošća ovotjednog Special Happy Showa bila je poznata pjevačica Nives Celzijus, a koja je ujedno i spisateljica, glumica te influenserica s gotovo milijun pratitelja na svojim društvenim mrežama.

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

Naime, u Showu se dotakla tema koje su se bazirale na njezin život, a u jednoj od njih je spomenula svoj san koji ju prati od djetinjstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O glumi sanja od djetinjstva

"Gluma je bio moj neki dječji san. U glumi imam priliku biti netko drugi, moj privatan život je poprilično dosadan, a neki lik zna biti jako uzbudljiv. Sada u seriji imam poprilično uzbudljiv ljubavni život, a nekada se zanesem i zaboravim da je u pitanju samo gluma. Kada sam vidjela ulogu, bilo mi je zapravo uzbudljivo i dodatno je povečalo moj ego jer sam shvatila da glumim djevojku od 30-ak godina i da ću imati jednog mladog, uspješnog, potencijalno dobrog nogometaša i bilo je lijepo vratiti se u te neke trenutke iz prošlosti" otkrila je.

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

"Čini mi se da su mi te uloge suđene" , rekla je kroz smiješak, jer je u jednom periodu života i sama bila djevojka nogometaša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Nives možemo gledati u seriji San snova na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji bez reklama.

Predstavljanje nove pjesme

U emisiji se, osim uloge u seriji, dotakla i svoje nove, izrazito vesele pjesme po imenu 'Migni, namigni', čiji su autori Miroslav Škoro i Ivica Plivelić, a svojim je slušateljima otkrila kako je došlo do suradnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

"Bilo je u startu 'Mi smo pisali pjesmu baš za tebe', to čuješ naravno svaki put, pisali smo pjesmu za tebe, pisali smo ulogu za tebe, a onda shvatiš da to i nije baš tako, ali ovaj mi je stih sugerirao da je pjesma možda zaista pisana za mene", oduševljeno je rekla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

U pripremi je i dosta autorskih stvari, osim toga snimila je duet sa Sinovima Ravnice koji još nije objavljen, a želja joj je jednog dana snimiti duet sa Severinom, koju je uoči emisije slučajno srela, a koja je trenutno član žirija Superstar koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo.

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

"Baš dok sam se sređivala za emisiju u frizerskom salonu, srela sam Severinu i komentirale smo zapravo da smo u jednakom sosu. Ona je pitala što ima u ljubavnom životu na što sam joj rekla kako je loše, a ona je odgovorila kako joj je lakše jer nije jedina. Pitala me, "Je li u meni problem?', a ja sam joj rekla da nije, u muškarcima je problem", prisjetila se Nives.

Otkrila svoj tip muškarca

"Crna kosa, to jest smeđa kosa i smeđe oči, visok metar i devedeset koji cm, sportsko tijelo, mora me moći pošteno grliti. Prvi izbor bi mi bio Davor Bernardić, zato što bi mi je on najzgodniji, visok je, crn i mogao bi me obgrliti", rekla je ljepotica te pritom napomenula kako joj njezin izgled itekako odmaže u ljubavnom životu, ali joj svakako pomaže u poslovnom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

Ljubavni život

Na pitanje, "A što se tiče seksa?", odgovorila je poprilično neočekivano te je svojim odgovorom šokirala slušatelje Happy FM-a.

"Seks? Zaboravila sam kako to izgleda s obzirom na to da je bilo predavno", priznala je.

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

Foto: Happy FM Foto: Happy FM

Međutim, otkrila je da je s bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem u jako dobrim odnosima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nives Celzijus gledamo u seriji 'San snova' u ulozi djevojke nogometaša, na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Slatki povratak na set glumaca naše nove serije San snova: 'Nije bio osjećaj kao da se vraćamo na posao'