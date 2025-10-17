Nives Celzijus odlučila stati na kraj brojnim glasinama: 'Svi su uvijek pogrešno mislili'

Pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus (43), pravim imenom Nives Zeljković, odlučila je jednom zauvijek stati na kraj brojnim špekulacijama koje kruže o njezinom porijeklu, obiteljskom imenu i mjestu rođenja.

Na Instagramu je svojim pratiteljima otkrila da je nedavno posjetila Lovćenac, mjesto u Vojvodini koje joj mnogo znači jer je vezano uz obiteljsku povijest. Tom prigodom javno je demantirala informacije koje godinama kruže medijima. "Moj Lovćenac... Znate ono kad novinari pišu gluposti, pa napišu kako sam promijenila prezime u Celzijus jer sam se sramila svog pravog prezimena. Nikad ga nisam promijenila! Upravo suprotno – ostala sam Zeljković iz poštovanja prema svom djedu Nikoli, koji nije imao muških nasljednika. Nikad nisam ni uzela prezime bivšeg supruga," objasnila je.

Također je razjasnila zablude o mjestu rođenja. "Neki pišu i da sam rođena u Lovćencu. To nije istina. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama. Moji baka i djed preselili su se u Lovćenac zbog bakine bolesti, ali da – Lovćenac mi je prirastao srcu kao da sam tamo odrasla," rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li koji poznati Hrvati su brak započeli u Las Vegasu? Ella Dvornik, Tony Cetinski, Nives Celzijus...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izazvala val reakcija

Osim što je podijelila osobne detalje, njezina objava izazvala je lavinu nostalgičnih komentara obožavatelja. Jedan od njih prisjetio se anegdote iz 2002. godine kada je pokušao doći do Nives putem telefonskog imenika. "Sjećam se, uzeo sam mobitel i tražio prezime Zeljković. Nazvao sam broj i pitao ‘Je li to stan Zeljković?’. Dobio sam odgovor ‘Da’. Pa sam pitao ‘Mogu li dobiti Nives?’. Na kraju sam dobio neku lokalnu curu u Makarskoj. Svi su mi govorili ‘Nives ne živi ovdje’. Bila su to druga vremena… svijet koji više ne postoji. Lijepo se sjetiti," napisao je pratitelj.

Još jedan fan podijelio je priču iz 1997. godine koja se dogodila u zagrebačkom naselju Srednjaci. "Nives je prolazila kroz park preko puta Remize, između kafića ‘Skakavac’ i autopraonice. Imala je na sebi minicu i top od mreže. Ekipa iz kafića je istrčala van vidjeti ju. Jedan dečko je skočio kroz prozor i pao na stol na terasi. Slomio je ključnu kost i podlakticu. Tri mjeseca gipsa. A on nama kaže: ‘Vrijedilo je!’ Nema dalje," prisjetio se obožavatelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Filteri su pregazili prirodnu ljepotu – Nives Celzijus progovorila o savršenim i lažnim fotografijama na društvenim mrežama