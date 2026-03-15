Nives Celzijus otkrila svoj ljubavni status: 'Djeca su već velika pa si to sad mogu priuštiti'

Pjevačica, spisateljica i glumica, Nives Celzijus (44), prošli je tjedan publici predstavila novu pjesmu “Sinkronija”, emotivnu baladu kojom je otvorila nešto intimnije poglavlje svoje glazbene priče. Nakon niza energičnih i duhovitih dueta po kojima je često bila prepoznatljiva, ovoga puta odlučila je pokazati ranjiviju stranu i publiku upoznati s pjesmom koja govori o snažnoj povezanosti dvoje ljudi. Posebnu dimenziju pjesmi daje i činjenica da ju je snimila s pjevačem Dinom Petrićem, s kojim je, kako kaže, kroz proces stvaranja tražila savršenu ravnotežu emocije i interpretacije.

“Sinkronija” je nastajala polako i promišljeno, od prve ideje do studijske realizacije, a Nives priznaje kako su joj upravo balade oduvijek bile najbliže kada je riječ o pisanju i izražavanju emocija. U razgovoru za Net.hr otkriva koliko je nova pjesma autobiografska, zašto je baš Dino Petrić bio njezin prvi izbor za duet, kako danas gleda na ljubav i odnose te koliko su joj djeca i bivši suprug Dino Drpić iskreni kritičari njezina rada.

Nova pjesma 'Sinkronija' je emotivna balada, što vas je inspiriralo da napišete baš takvu priču i koliko je ona autobiografska?

Najradije pišem balade, samo sam se prvi put odvažila je i snimiti. Balade su generalno autobiografske. Ako možda i ne pričaju neku tvoju osobnu priču, onda bar posežeš za nekim dobro poznatim emocijama i slikama koje u tebi te emocije izazivaju. Tako da Sinkroniju svakako doživljavam kao neki važan dio svoje osobnosti, način na koji osjećam i živim ljubav i strast.

Kako je došlo do suradnje s Dinom Petrićem? Jeste li odmah znali da bi on mogao biti idealan partner za ovu pjesmu?

Dino je idejno bio moj prvi izbor, no mislila sam da neće pristati. Žanrovski stvaramo i izvodimo drugačije stilove glazbe i pretpostavljala sam da će mu biti čudno ako mu se javim s prijedlogom i da bi mogao imati neka posve druga očekivanja, s obzirom na to da su moji dueti uvijek bili neke zezalice. Plašila sam se da mi neće ni dati šansu, a ja nisam navikla na odbijanja. Trebalo mi je dosta vremena da se ohrabrim i pitam ga, i na moje iznenađenje pristao je na prvo slušanje. I što je najbolje, on je od prve pjesmu prihvatio kao da je njegova, s puno ljubavi, truda i želje da postane najbolja verzija tog potencijala koji je i sam prepoznao. Dosta smo zajednički radili na pjesmi, vagali svaku riječ, slovo, ton. Dvije sinkronizirane duše u želji da prenesu ljudima što snažniju i iskreniju emociju u kojoj će se moći prepoznati i zavoljeti je.

Pjesma govori o povezanosti dvoje ljudi. Postoji li trenutačno netko u vašem životu s kim osjećate takvu sinkroniju?

Ne postoji, ali zato što nisam spremna, niti dajem prostora da se tako nešto dogodi. Previše sebično uživam u singl statusu, poslu i posvećena sam svojoj karijeri u potpunosti. Djeca su već velika, posvećena nekim svojim ciljevima, pa si to sada mogu priuštiti.

Koliko vam se danas promijenio pogled na ljubav i odnose u odnosu na ranije faze života? Kakvog partnera danas tražite?

Mislim da sam uvijek ispravno osjećala ljubav, bila vrlo nesebična, odana i predana u odnosu. Danas sam puno opreznija i sebičnija, što mislim da su karakteristike ove zrelije ljubavi. Danas tražim ravnopravnog partnera, koji ne ulazi u odnos sa zadanom ulogom spasitelja i superheroja, niti nekog potrebitog kome dođem k'o palijativna skrb. Treba mi muškarac koji razumije moj posao, koji mi je poticaj i podrška u stvaranju, koji razumije moje faze izoliranosti, koji razumije da sam premorena od posla, priče, odnosa s ljudima i da samo želim dva dana ležati u kući, naspavati se i družiti se s mačkama. Koji shvaća da, ako sam u kreativnoj fazi, samo me treba pustiti da surađujem sa svojim laptopom, bez zamjeranja i nabacivanja krivnje. I da, i dalje sam jako estetski tip, i dalje volim fizički sličan tip muškaraca, ali ključno je i da mi pali moždane ćelije.

Kakve su reakcije ljudi iz vašeg privatnog kruga na pjesmu? Je li je čuo vaš bivši suprug Dino Drpić?

Svi su oduševljeni pjesmom i kažu mi da im je to najljepša, ne samo moja autorska pjesma, nego generalno, pjesma koju sam otpjevala. Dini se rijetko sviđaju moje pjesme jer privatno sluša posve drugi stil i jako malo domaću glazbu. No za Sinkroniju je od starta rekao da mu se sviđa i da je to neki dobar pravac za moju glazbenu karijeru, a i sam mi je davao neke sugestije u stvaranju kada bih bila u dilemi.

Djeca vam polako odrastaju, komentiraju li oni vaše pjesme i spotove i koliko su iskreni kritičari?

Leone generalno nije zainteresiran za glazbu, ne sluša baš ništa od muzike, pa ga tako ne zanima ni moja glazba. Taisha aktivno sudjeluje u svim segmentima stvaranja moje muzike i moj je glavni kritičar. Često me i sama potiče što da snimim, a što ne.

Često ste vrlo otvoreni prema javnosti kad je riječ o privatnom životu. Gdje danas povlačite granicu između javnog i privatnog?

Ne znam, ja imam dojam da sam puno zatvorenija nego drugi. Osim mog odnosa s Dinom, koji je bio pod lupom javnosti, i mediji i ljudi znaju jako malo o mom ljubavnom životu. To su neki odnosi koje se maksimalno trudim zaštititi. Naučila sam na teži način da je bolje tako. Nažalost, u odnosu s Dinom drugačije nije ni bilo moguće. Nastojim nikad ne lagati kada me pitaju za ljubavni život, ali nikad više ne bih otkrivala identitet, osim ako bi mom partneru tako bilo lakše zbog nekog njegovog unutarnjeg mira.

Za kraj, kad pogledate svoju karijeru, od realityja i pisanja do glazbe i glume, osjećate li da vas ljudi danas napokon shvaćaju ozbiljno kao glazbenicu?

Egzistiram na sceni gotovo 30 godina i iz godine u godine rastem zahvaljujući svom radu, ali i velikim televizijskim projektima koje sam radila i radim, od najgledanijih televizijskih talent showova i žiriranja u njima, do popularnih serija. A tu su i brojne pjesme, više ili manje uspješne, većina od njih autorske. Mislim da sam se kroz sve te godine etablirala na svim poljima i da ljudi iz posla koji trebaju, prepoznaju moj talent i cijene me kao velikog i požrtvovnog radnika, profesionalnu i poštenu osobu. Jesam li u svemu najbolja? Nisam. Ni ne moram biti. Nije dovoljno biti najbolji, ako tvoj talent ne prate i druge važne karakteristike za posao, one ljudske. Publika u konačnici prepoznaje emociju i želi da si uz taj svoj talent i dobar čovjek. Koliko god neki ljudi, koji površno sagledavaju i ne kuže estradni posao, ženama uspjeh često pripisuju isključivo izgledu, činjenica jest da nitko ne može tolike godine egzistirati jednakim intenzitetom, bez talenta.

