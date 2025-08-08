Nina iz 'Života na vagi' izgleda bolje no ikad: Nakon razvoda zablistala

Nina, jedna od natjecateljica iz popularnog showa Život na vagi, danas izgleda bolje nego ikad. Tina Blašković nakon izlaska iz showa prošla je kroz veliku životnu promjenu: razvela se i potpuno posvetila sebi.

Kako je otkrila, razvod je uslijedio nekoliko mjeseci nakon završetka snimanja, a iako nije bilo lako, Nina danas zrači samopouzdanjem i pozitivom. Njezini pratitelji na društvenim mrežama svakodnevno joj upućuju komplimente, a mnogi komentiraju kako izgleda savršeno.

Vidljivo je da Nina i dalje redovito trenira i pazi na prehranu: vitka linija, vedar duh i osmijeh na licu govore više od riječi.

Nova sezona Života na vagi stiže ove jeseni na RTL i platformu Voyo, a Nina je sjajan primjer da je promjena moguća.

