Nina Badrić nakon poplava u BiH: 'Organizirat ću humanitarni koncert za pomoć obiteljima'

Hrvatska pjevačica Nina Badrić (52) je, s obzirom na poplave koje su prouzročile veliku štetu u Bosni i Hercegovini, s pratiteljima podijelila objavu u kojoj je navela broj telefona putem kojeg hrvatski građani imaju priliku pomoći unesrećenima. Također, ponudila se nadležnim institucijama da organizira humanitarni koncert kada dođe prilika za to.

"Ajmo Hrvatska, bar po jedan poziv", piše na fotografiji podijeljenoj u objavi na Instagramu dok u opisu stoji:

"Dragi moji ljudi iz Bosne i Hercegovine, teško je gledati katastrofu koja vam je odnijela ljudske živote, domove i nanijela nesagledivu štetu i bol. Moje misli i molitve su uz sve obitelji koje su izgubile svoje voljene i svoje domove. Bosna i Hercegovina je uvijek bila zemlja gdje sam dočekana širom duše i velikog srca, i boli me vaša bol. Nudim se nadležnim institucijama da organiziram humanitarni koncert kada dođe prilika za to, gdje će cjelokupan prihod od koncerta biti usmjeren prema unesrećenim obiteljima. Do tada, moje misli i molitve su s vama."

Pratitelji oduševljeni Nininom gestom

"Dušo, uvijek najčistije duše i najvećeg srca", "Bravo Nina, Divna gesta", neki su od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Nina nije jedina koja je reagirala kako bi pomogla unesrećenima. Među onima koji su reagirali su i redatelj Danis Tanović (55), redatelj Srđan Vuletić (52), glumica Nadine Mičić (29), pjevačica Ilma Karahmet (24) i Džejla Ramović (21), reper Jala Brat (37), modni dizajner Marko Feher (35), te influenceri poput Roberta Dacešina (32), Mirze Mustafagića (28) i Hane Hadžiavdagić (38).

Svi su podijelili brojeve za humanitarnu pomoć i uputili riječi podrške stanovnicima pogođenih područja.

Pjevač Zdravko Čolić (73), pomoć je pružio na drugačiji način. Naime, Zdravko je organizirao dostavu kamiona punog vode, vitalnog resursa za one koji su ostali bez osnovnih uvjeta za život te je apelirao na javnost da pokaže solidarnost.

